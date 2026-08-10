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हिंदी न्यूज़बिजनेसRestaurant Hygiene: रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री पर खुलासा, देश की सिर्फ 32% खानपान वाली जगह ही हाइजीनिक- सर्वे

Restaurant Hygiene: रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री पर खुलासा, देश की सिर्फ 32% खानपान वाली जगह ही हाइजीनिक- सर्वे

Restaurant Hygiene: भारतीय रेस्टोरेंट्स का हाइजीन इन दिनों काफी चिंता का विषय बन गया है. जिसको लेकर हाल ही में सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट साफ- सफाई को लेकर सवाल खड़े करती है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Aug 2026 05:51 PM (IST)
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Restaurant Hygiene: किसी भी ओकेजन जैसे बर्थडे, शादी की सालगिरह, लंच- डिनर डेट या फिर किसी भी सेलिब्रेशन के लिए हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं. वहां जाकर सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस रेस्टोरेंट के किचन का खाना आप खा रहे हैं वो कितना साफ- सफाई से बन रहा है? नहीं ना! अगर आप जान लेंगे तो बाहर खाना ही खाना छोड़ देंगे.

रेस्टोरेंट्स के हाईजीन की सर्वे रिपोर्ट
दरअसल हाल ही में LocalCircles की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में सामने आया है कि केवल 32% लोगों ने ही अपने शहर या इलाके के एयर-कंडीशंड रेस्टोरेंट की साफ-सफाई और फूड सेफ्टी को अच्छा या बहुत अच्छा बताया. तो वहीं वहीं, 42% लोगों ने इसे औसत माना है, जबकि 9% ने खराब या बहुत खराब बताया है. इस सर्वे में देश के 244 जिलों के 91 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इनमें 64% पुरुष और 36% महिलाएं थीं. जिसमें से करीब 47% लोग टियर-1 सिटी से, 33% लोग टियर-2 सिटी से और 20% लोग टियर-3 एंड 4 सिटी से थे.

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रेस्टोरेंट्स को लेकर चिंता क्या है?
इस सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि 79% लोगों के लिए रेस्टोरेंट का गंदा किचन, डाइनिंग एरिया और वॉशरूम सबसे बड़ा ऑफ पॉइंट है. वहीं 74% लोग बचे हुए या बासी खाने के दोबारा इस्तेमाल से परेशान हैं. तो वहीं 72% ने खाना पकाने के तेल को बार-बार इस्तेमाल करने की बात कही है. इसके अलावा, 63% लोगों ने खराब तरीके से रखे या एक्सपायर्ड सामानों के बारे में बताया है. जबकि 61% ने कीड़े-मकौड़े और कर्मचारियों के पर्सनल हाईजीन को टारगेट किया है.

क्या चाहते हैं कस्टमर्स?
बता दें कि सर्वे रिपोर्ट में लोगों ने ये भी बताया है कि वो रेस्टोरेंट के हाइजीन को लेकर नियमों में और ज्यादा सख्ती चाहते हैं. करीब 74% लोगों ने रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी ऐप पर हाइजीन रेटिंग दिखाने की मांग की है. तो वहीं 72% लोगों ने कहा है कि र्सोटरेंट्स में हर तीन महीने में हाइजीन की जांच होना चाहिए. जबकि 71% ने बार-बार नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाने को भी कहा है. इतना ही नहीं कस्टमर्स चाहते हैं रेस्टोरेंट्स में पारदर्शिता हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Aug 2026 05:51 PM (IST)
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