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हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया के जिन देशों में है वीजा-फ्री एंट्री, वहां चुकाना पड़ता है भारी भरकम टैक्स, रिपोर्ट ने बताई कड़वी सच्चाई

दुनिया के जिन देशों में है वीजा-फ्री एंट्री, वहां चुकाना पड़ता है भारी भरकम टैक्स, रिपोर्ट ने बताई कड़वी सच्चाई

Visa-Free Countries: जिन देशों के पास दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट हैं वहां पर लोगों सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं. देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या खुलासा हुआ है और वीजा-फ्री देश का क्या हाल है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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Visa-Free Countries: जो भी लोग विदेश घूमने के शौकीन हैं वो सबसे पहले ऐसे देश देखते हैं जहां बिना वीजा के आसानी से एंट्री मिल जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन देशों के नागरिक दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में वीजा-फ्री यात्रा कर सकते हैं, उन्हें अपने ही देश में भारी-भरकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है? एक नई रिपोर्ट में इसी दिलचस्प मामले का खुलासा किया गया है.

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे मजबूत पासपोर्ट हैं. इन देशों के नागरिक सैकड़ों देशों में बिना वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन, इसके बदले उन्हें अपने देश में काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है.

टैक्स है बड़ा बोझ

ये रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में नागरिकों को दुनिया भर में सबसे ज्यादा वीजा-फ्री यात्रा करने को मिलता है, वहां इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स भी काफी ज्यादा हैं. इसका सीधा मतलब है कि अच्छी सरकारी सुविधाओं और दुनियाभर में आराम से यात्रा करने की एक कीमत भी है जो नागरिक टैक्स के रूप में अपने ही देश में चुका रहे हैं. इन देशों की सरकारें टैक्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं पर करती हैं.

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किन देशों में है ज्यादा टैक्स?
रिपोर्ट में बताया गया है कि वो यूरोपीय देश जहां के पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते हैं, वहां इनकम टैक्स की दरें भी काफी ऊंची हैं. कुछ देशों में ज्यादा इनकम वाले लोगों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है. यानी जिस पासपोर्ट से दुनिया के कई देशों में बिना वीजा यात्रा आसान होती है, उसी देश का टैक्स सिस्टम भी काफी सख्त हो सकता है.

क्या भारत भी है शामिल?
भारत का पासपोर्ट लगातार मजबूत हो रहा है और भारतीय नागरिकों के लिए भी कई देशों ने वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा दी है. हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है, जहां सबसे मजबूत पासपोर्ट के साथ सबसे ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है. 

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टैक्स और पासपोर्ट का कनेक्शन?

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सरकारें अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देती हैं, वहां टैक्स भी ज्यादा लगता है. यही मजबूत आर्थिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव उनके पासपोर्ट को भी अधिक ताकतवर बनाता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्यादा टैक्स देने से पासपोर्ट मजबूत हो जाता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Business News Visa Free VISA TAX
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