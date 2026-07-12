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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank holiday: अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, SBI से लेकर ICICI तक के नहीं खुलेंगे ब्रांच; देखें लिस्ट

Bank holiday: अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, SBI से लेकर ICICI तक के नहीं खुलेंगे ब्रांच; देखें लिस्ट

Bank holiday Next Week: बैंक में छुट्टियां होने के चलते भले ही ब्रांच बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और मोबाइल बैंकिंग सामान्य रूप से काम करती रहेंगी इसलिए पैसों का लेनदेन वगैरह होता रहेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Jul 2026 09:58 AM (IST)
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  • इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएँ जारी रहेंगी.

Bank holiday Alert: कल 13 जुलाई से एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. अगर इस दौरान आप बैंक जाकर किसी जरूरी काम को निपटाने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. 13 से 19 जुलाई के बीच राज्य और स्थानीय छुट्टियों के आधार पर भारत में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक चार दिनों तक बंद रहेंगे. यह छुट्टियां नेशनल हॉलिडे नहीं है. यानी कि इस दौरान पूरे देश में एक साथ बैंक बंद नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य और शहरवार स्थानीय त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में लागू होंगी.  

अगले हफ्ते बैंक में पड़ने वाली छुट्टियां

16 जुलाई (गुरुवार)-  उत्तराखंड और मणिपुर में हरेला त्योहार के कारण बैंक बंद रहेंगे. ओडिशा में रथ यात्रा के कारण बैंकों की छुट्टियां रहेंगी.
17 जुलाई (शुक्रवार)- मेघालय में यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि (U Tirot Singh death anniversary) के कारण इस दिन बैंक बंद रहेंगे.
18 जुलाई (शनिवार)- सिक्किम में ड्रुकपा त्शे-जी (Drukpa Tshe-zi) के कारण इस दिन बैंक बंद रहेंगे.
19 जुलाई (रविवार)- साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी. 

सोमवार (13 जुलाई), मंगलवार (14 जुलाई) और बुधवार (15 जुलाई) को देश के ज्यादातर हिस्सों में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुले रहेंगे. इनमें सामान्य रूप से कामकाज होता रहेगा. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि अगर बैंक शाखा से जुड़ा कोई जरूरी काम है जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, चेक क्लीयरेंस या इन-पर्सन बैंकिंग- तो इन्हें हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही निपटा लें.

जुलाई में और किस-किस दिन बैंक रहेंगे बंद?

22 जुलाई- त्रिपुरा में खर्ची पूजा के कारण इस दिन बैंक बंद रहेंगे.
25 जुलाई- भारत में चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे. यह सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों के लिए अनिवार्य छुट्टी होती है.
26 जुलाई- साप्ताहिक बैंक छुट्टी के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और ATM के जरिए आप पैसों का लेनदेन, बिल पेमेंट, बैलेंस चेक वगैरह कर सकते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:58 AM (IST)
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