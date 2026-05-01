रोटी, कपड़ा और... अब ये 4 सुख-सुविधाएं भी हुईं महंगी, शहरी जीवन में बढ़ा आर्थिक तनाव
Urban Cost crisis: आज के समय में बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत ने मिडिल क्लास की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है और पुरानी सुविधाएं धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं.
- बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग पर जीवनयापन का भारी दबाव।
- छोटे परिवार, दो कमाऊ सदस्य, सीमित घरेलू सुविधाएं नया सामान्य।
- बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, किराया, लोन EMI में बढ़ोतरी।
- बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू मदद महंगी, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी।
Urban Cost crisis: आज के इस महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च उठाना भी भारी पड़ रहा है. जिन सुविधाओं को पहले कभी सामान्य माना जाता है, जैसे बड़ा परिवार रखना और एक व्यक्ति की कमाई पर घर चलाना, बुजुर्गों की देखभाल करना लेकिन अब यहीं सब चीजें धीरे-धीरे एक आम आदमी के लिए मुश्किल होती जा रही है.
हाल ही में Evalueserve के पूर्व रिसर्च लीड और CRISIL के पूर्व विश्लेषक सैन्याम शर्मा की एक वायरल पोस्ट ने इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा छेड़ दी है. उनका कहना है कि अगले 5 से 7 सालों में बढ़ती मंहगाई और जीवयापन की लागत शहरी भारत के मिडिल क्लास की जीवनशैली को पूरी तरह से बदल सकती है.
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1.छोटे होते जा रहे है परिवार
पहले के टाइम में घरों में एक ही दंपति के 7-8 बच्चें हुआ करते थे, लेकिन आज वहीं एक से ज्यादा बच्चे को पालना भी मुश्किल हो रहा है. शर्मा का कहना है कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए दूसरा बच्चा पालना पहले से ज्यादा महंगा होता जा रहा है. क्योंकि अब पढ़ाई, कोचिंग, हेल्थकेयर और दूसरी जरूरतों का खर्च काफी तेजी से बढ़ रहा है.
यहीं कारण है कि कई युवा दंपति अब एक ही बच्चा रखने का फैसला कर रहे हैं. बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों की फीस और बच्चों की दूसरी गतिविधियों का खर्च इतना बढ़ गया है कि कई परिवारों के लिए ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं रह गया है.
2.एक कमाई पर घर चलाना मुश्किल
- पहले कई परिवारों में एक सदस्य कमाता था और दूसरा घर संभालता था, लेकिन अब हालात कुछ अलग है.
- किराया
- होम लोन की EMI
- बिजली-पानी का बिल
- रोजमर्रा के खर्च बढ़े खर्च
- इन्हीं सबको देखते हुए अब दो लोगों का कमाना जरूरी हो गया है. खास बड़े शहरों में सैलरी पर घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है.
3.बुजुर्गों की देखभाल पर बढ़ता दबाव
शर्मा ने यह भी कहा कि अब माता-पिता को भी यह नहीं मानना चाहिए कि फ्यूचर में बच्चे उन्हें पूरी तरह आर्थिक सहारा दे पाएंगे. क्योंकि आज के टाइम में युवापीढ़ी पर पहले से ही बच्चे की पढ़ाई और महंगे जीवनयापन का दबाव है. ऐसे में बुजुर्ग माता-पिता का खर्च उठाना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन सकता है. यहीं कारण है कि अब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग पर जोर देते हैं.
4.घरेलू मदद रखना बन सकता है महंगा
अब नौकर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और दूसरी सेवाओं की लागत भी लगातार बढ़ रही है. महामारी के बाद इन सेवाओं की मांग बढ़ी है, जबकि कामगारों की उपलब्धता सीमित है. इसका असर उनकी मजदूरी पर पड़ा है.
5.बदल रहा है मध्यम वर्ग का जीवन
यह साफ है कि बढ़ती महंगाई केवल खर्च नहीं बढ़ा रही है, बल्कि मिडिल क्लास की जीवनशैली भी बदल रही है. छोटे परिवार, दो लोग कमाने वाले, बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग और सीमित घरेलू सुविधाएं अब नए सामान्य बन सकते हैं. आने वाले टाइम में भारतीय मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकताओं और खर्च करने के तरीके में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं.
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Source: IOCL