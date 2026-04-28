गाजियाबाद में दिल्ली के मुकाबले महंगी मिल रही CNG, जानें आपके शहर में कीमत

CNG Price Today on 28 April: देश में CNG की कीमतों में पिछले कुछ महीने से कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. आज दिल्ली में प्रति किलो के हिसाब से CNG की कीमत 77.09 रुपये है. वहीं, गाजियाबाद में इसकी कीमत 85.71 रुपये है.

दिल्ली के मुकाबले गाजियाबाद में CNG थोड़ी महंगी है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स (VAT) की दरें अलग होती हैं. CNG की कीमतें भी हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती है.

CNG के क्या हैं फायदें?

CNG पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ती होती है, जिससे सफर पर आपका आने वाला खर्च भी कुछ हद तक कम बैठता है.

CNG से चलने वाली गाड़ियां अकसर दूसरे ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले बेहतर माइजेल देती हैं.

सीएनजी के इस्तेमाल से इंजन में कार्बन कम जमता है, जिससे स्पार्क प्लग और इंजन के अन्य पुर्जे अधिक समय तक चलते हैं.

यह हवा से भी हल्की होती है इसलिए रिसाव होने पर यह तेजी से हवा में फैल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा पेट्रोल के मुकाबले कम होता है.

CNG पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है क्योंकि पेट्रोल-डीजल के मुकाबले बहुत कम हानिकारक गैसें (कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड) छोड़ती है इसलिए इससे प्रदूषण कम फैलता है.

CNG की कीमत

कीमतें जानना क्यों जरूरी?

CNG की कीमत के बारे में रोज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका आपके बजट पर सीधा असर पड़ता है. कीमत बढ़ने या घटने की स्थिति में आप यह तय कर सकते हैं कि लंबे सफर के दौरान कहां फ्यूल डलवाना आपके लिए फायदेमंद होगा, कितनी बचत हो जाएगी.

कई बार कीमतों में बदलाव आधी रात से लागू हो जाती है. ऐसे में अपडेटेड रहने से आप दाम बढ़ने से ठीक पहले टैंक फुल कराकर पैसे बचा सकते हैं. अगर आप कैब या ऑटो चलाते हैं, तो छोटी सी बचत भी आपके मुनाफे का बढ़ा सकती है. सही किराए से आपको किराया तय करने में भी मदद मिलती है.

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