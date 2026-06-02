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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: 2 जून को फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें दिल्ली से पटना तक ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: 2 जून को फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें दिल्ली से पटना तक ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: आज 2 जून 2026 को आपके शहर में पेट्रोल- डीजल का क्या भाव है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग-अलग शहरों के रेट के बारे में भी बताया गया है.

By : सृष्टि | Updated at : 02 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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Petrol Diesel Price Today: देशभर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. 2 जून 2026 को भी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिली है. हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम कई बार बढ़ चुके हैं, जिसके बाद कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.

दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में क्या है भाव?

आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.30 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 92.20 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. 

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यूपी-बिहार के शहरों में ये हैं रेट

नोएडा में पेट्रोल 94.85 रुपये और डीजल 87.98 रुपये प्रति लीटर है. लखनऊ में पेट्रोल 94.69 रुपये और डीजल 87.81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं पटना में पेट्रोल 105.23 रुपये और डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.

क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसके अलावा टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन लागत और रुपये-डॉलर की विनिमय दर भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है. हाल के दिनों में तेल कंपनियों ने कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों पर दबाव बना हुआ है. 

ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल का ताजा भाव जानना चाहते हैं, तो तेल कंपनियों की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या SMS सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. कीमतें रोज सुबह अपडेट की जाती हैं.

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लोगों की जेब पर बढ़ रहा असर

हाल के हफ्तों में ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर आम लोगों के बजट पर भी दिख रहा है. पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट, सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों की लागत पर भी असर पड़ सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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