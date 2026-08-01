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हिंदी न्यूज़बिजनेस31 दिनों में 385 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, जानें इस साल कब-कब घटे दाम?

31 दिनों में 385 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, जानें इस साल कब-कब घटे दाम?

Commercial LPG Price: 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 31 दिनों में 385 रुपये तक घट गई है. जानें इस साल कब-कब बदले गैस सिलेंडर के दाम और कितना हुआ बदलाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 09:30 AM (IST)
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Commercial LPG Price: 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को पिछले एक महीने में बड़ी राहत मिली है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पहले 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की थी. इसके बाद 1 अगस्त से एक बार फिर कीमतों में 200 से 202 रुपये तक की कमी कर दी गई. इस तरह सिर्फ 31 दिनों में कमर्शियल LPG सिलेंडर करीब 385 रुपये सस्ता हो चुका है. 

हालांकि, साल के दौरान कीमतों में केवल कटौती ही नहीं हुई. इससे पहले 1 मई को कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये तक की बड़ी बढ़ोतरी की थी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस की लागत में अचानक इजाफा हुआ था. 

इस साल कब-कब बदले कमर्शियल LPG के दाम?

तारीख  बदलाव 
1 जनवरी 2026  111 रुपए की बढ़ोतरी
1 फरवरी 2026  49 रुपए की बढ़ोतरी
1 मार्च 2026  28 रुपए की बढ़ोतरी
7 मार्च 2026  114.50 रुपए की बढ़ोतरी
1 अप्रैल 2026  195.50 रुपए की बढ़ोतरी
1 मई 2026  993 रुपए की बढ़ोतरी
1 जून 2026 42 रुपए की बढ़ोतरी
1 जुलाई 2026  183.50 रुपए की कटौती
1 अगस्त 2026  200–202 रुपए की कटौती

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जुलाई में मिली पहली राहत

1 जुलाई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की थी. इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और फूड बिजनेस से जुड़े कारोबारियों को राहत मिली थी.

अगस्त में फिर घटे दाम

इसके बाद 1 अगस्त को कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर सस्ता कर दिया. इस बार अलग-अलग शहरों में 200 से 202 रुपये तक की कटौती की गई. लगातार दो महीने की कमी के बाद कारोबारियों की गैस लागत में अच्छी-खासी गिरावट आई है.

मई में लगा था बड़ा झटका

राहत मिलने से पहले मई की शुरुआत कारोबारियों के लिए काफी महंगी साबित हुई थी. 1 मई को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी. इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और फूड सर्विस सेक्टर की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ा था. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Aug 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  Commercial LPG
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