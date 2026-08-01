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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक नहीं आज से बदलने जा रहे कई बड़े नियम, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

एक नहीं आज से बदलने जा रहे कई बड़े नियम, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

Rule Change From 1st August: आज से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है. हर महीने की तरह इस दौरान भी कई बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका आपकी जेब पर काफी असर पड़ने वाला है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Aug 2026 07:37 AM (IST)
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New Rules 1st August 2026: हर महीने की पहली तारीख की तरह अगस्त का महीना भी अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, जिनकी हमारी-आपकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ने वाला है. इन बदलावों में रसोई गैस की कीमत से स्पीड पोस्ट को लेकर बनाए गए नए नियम शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आज यानी कि 1 अगस्त 2026 से ऐसे कौन से बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है. 

स्पीड पोस्ट के नए रेट 

रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है. इससे ठीक पहले भारतीय डाक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 500 ग्राम तक के राखी के लिफाफे को पार्सल नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा. इससे बहने कम खर्च में अपने भाई के लिए राखी भेज सकेंगी. इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित 6 प्रमुख महानगरों के लिए नई डिलीवरी सर्विस भी शुरू की गई है. इसमें 50 ग्राम तक के लोकल लिफाफे के लिए 38 रुपये और देशभर के लिए 94 रुपये (GST सहित) का बेस रेट तय किया गया है.

LPG की नई कीमतें

HPCL,BPCL ,IOCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है. आज की समीक्षा बैठक के बाद 14.2 किलो के एलीपीजी सिलेंडर और 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट में बदलाव का ऐलान कर सकती हैं. नई कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होंगी. अगर कमर्शियल सिलेंडर के रेट फिर से बढ़ा दिए जाते हैं, तो होटल-रेस्टारेंट्स और ढाबे व फूड स्टॉल में खाना महंगा पड़ सकता है.

तत्काल टिकट बुकिंग का नया टोकन सिस्टम

भारतीय रेलवे 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में भी बदलाव करने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तक्काल टिकट बुक कराने का तरीका बदल जाएगा. अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग होने के समय के हिसाब से तय किया जाएगा. अब तक, यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए आने से पहले टोकन लेने के लिए अक्सर अलग से लाइन में लगना पड़ता था. उम्मीद है कि इस बदलाव से प्रक्रिया आसान हो जाएगी और रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम होगी.

क्रेडिट कार्ड चार्जेस में बदलाव

HDFC और IDFC फर्स्ट बैंक सहित कई बड़े बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने नियमों को अपडेट करने जा रहा है. इनमें क्रेडिट कार्ड के जरिए बिजली का बिल भरने या घर का किराया चुकाने पर अब 1% का अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है. साथ ही फ्यूल और इंश्योरेंस पेमेंट जैसी कुछ कैटेगरीज पर मिलने वाले मंथली रिवॉर्ड पॉइंट्स की भी अधिकतम लिमिट को कम किया जा रहा है. 

ITR लेट भरने पर जुर्माना

सैलरी पाने वाले लोगों और बिना-ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है. अगर आप इस तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं, तो  तो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के आधार पर लेट फाइलिंग फीस और दूसरे लागू जुर्माने भरने पड़ सकते हैं. इससे बचने के लिए जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

Aadhaar बेस्ड CKYC 2.0

1 अगस्त से बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) 2.0 शुरू करने जा रहे हैं. इस अपग्रेडेड सिस्टम की मदद से ग्राहक की डिजिटल सहमति मिलने के बाद एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के जरिए उनकी वेरिफाइड जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. आसान शब्दों में कहें तो, कस्टमर्स को अब हर बार बैंक अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने या कुछ खास फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल करने पर बार-बार वही KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कदम से कागजी काम कम होने, डिजिटल ऑनबोर्डिंग तेज होने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित और आसान होने की उम्मीद है.

चीनी की स्टॉक लिमिट लागू

चीनी की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है. इस नियम के तहत, चीनी के थोक व्यापारी व खुदरा विक्रेता अधिकतम 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएंगे. व्यापारियों को हर हफ्ते सरकारी वेबसाइट पर अपने पास स्टॉक लिमिट की जानकारी भी देनी होगी. 

दिल्ली में बदलेंगे फ्री बस यात्रा के नियम

1 अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए अपने पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का होना अनिवार्य है. स्मार्ट कार्ड न होने की स्थिति में सामान्य यात्रियों की तरह किराया देकर सफर करना होगा. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और DIMTS क्लस्टर में अब तक महिलाओं के चढ़ने के बाद उन्हें गुलाबी रंग का एक टिकट दिया जाता था, लेकिन अब  NCMC आधारित डिजिटल स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है. बस में चढ़ते समय कार्ड को मशीन में टैप करना होगा, जिससे आपको फ्री यात्रा की सुविधा मिल जाएगी. दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस पिंक कार्ड की सुविधा सिर्फ दिल्ली की ही रहने वाली 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए उपलब्ध है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 07:37 AM (IST)
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