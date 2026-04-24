हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया को भनक भी नहीं लगी, ईरान वॉर से पहले ही चीन जमा करने लगा था तेल, वो भी कम कीमत पर

दुनिया को भनक भी नहीं लगी, ईरान वॉर से पहले ही चीन जमा करने लगा था तेल, वो भी कम कीमत पर

Iran War: ईरान में जंग शुरू होने से पहले से ही चीन अपने यहां तेल की जखीरा जमा करने में जुटा रहा. चीन ने 2025 में अपने रणनीतिक तेल भंडारों में औसतन हर दिन 1.1 मिलियन बैरल कच्चा तेल जोड़ा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 24 Apr 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

China's Crude Oil Reserves: ईरान पर 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल के हमले से पूरी दुनिया तनाव में है. जंग शुरू होने और अहम एनर्जी शिपिंग रूट होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल सी मची हुई है.

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पर खर्च बढ़ रहा है, आयात पर खर्च ज्यादा बैठ रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है. इस बीच, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.  

चीन ने बढ़ाया तेल का भंडार

इस हफ्ते जारी अमेरिकी सरकार की डेटा के मुताबिक, चीन ने ईरान में जंग शुरू होने से पहले ही अपने यहां तेल का जखीरा जमा कर लिया था, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा है. डेटा में बताया गया है कि पिछले साल यह जखीरा तेजी से बढ़ा है. यह ऐसे समय में एक रणनीतिक फायदे के तौर पर साबित हो रहा है, जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में तनाव का माहौल है.

इन मामलों में भी आगे चीन 

US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की डेटा से पता चला कि चीन ने साल 2025 में हर दिन औसतन 11 लाख बैरल कच्चा तेल अपने भंडार में जोड़ा. दिसंबर 2025 तक चीन के पास लगभग 1.4 लाख अरब बैरल तेल का स्टॉक था. सरकारी डेटा से यह भी संकेत मिला कि फरवरी के आखिर में ईरान युद्ध शुरू होने से पहले तक चीन ने अपने भंडारों को बढ़ाना जारी रखा.

चीन का यह भंडार अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियल रिजर्व (SPR) से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है. जहां अमेरिका के पास 40 करोड़ बैरल तेल का भंडार है. वहीं, चीन ने अपने यहां 140 करोड़ बैरल तेल का पहाड़ खड़ा कर दिया. तेल के अलावा, चीन का दुनियाभर में 70 परसेंट से ज्यादा सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई चेन पर भी कंट्रोल है.

सस्ते में खरीदा तेल

चीन ने रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे ऐसे देशों से सस्ते रेट पर तेल खरीदा, जिन पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है. एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चीन ने इसलिए यह कदम उठाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि युद्ध की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर न पड़े. चीन ने उस वक्त तेल खरीदा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी.

ये भी पढ़ें:

बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी 

Published at : 24 Apr 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
CHINA Iran War US Iran War China Oil Reserves
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दुनिया को भनक भी नहीं लगी, ईरान वॉर से पहले ही चीन जमा करने लगा था तेल, वो भी कम कीमत पर
दुनिया को भनक भी नहीं लगी, ईरान वॉर से पहले ही चीन जमा करने लगा था तेल, वो भी कम कीमत पर
बिजनेस
बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी
बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी
बिजनेस
पेट्रोल पर 20-डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, तेल कीमतों पर सरकार ने क्या-क्या बताया
पेट्रोल पर 20-डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, तेल कीमतों पर सरकार ने क्या-क्या बताया
बिजनेस
अनंत अंबानी ने पहनी हीरों से जड़ी ₹12 करोड़ की घड़ी, बीच में बैठे हैं भगवान शिव, बेमिसाल है लुक
अनंत अंबानी ने पहनी हीरों से जड़ी ₹12 करोड़ की घड़ी, बीच में बैठे हैं भगवान शिव, बेमिसाल है लुक
Advertisement

वीडियोज

VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
विश्व
Donald Trump Remark: ट्रंप के नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, बोलीं- 'भारत की मिट्टी दुनिया को...’
ट्रंप के नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, बोलीं- 'भारत की मिट्टी दुनिया को...’
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
शिक्षा
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
लाइफस्टाइल
Back Pain Relief Diet: उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget