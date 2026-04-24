हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी

बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी

Claude Mythos को साइबर सुरक्षा के मामले में सबसे उन्नत AI मॉडल होने का दावा किया जाता है, जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हर खामी को ढूंढ़कर निकालने में सक्षम है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 24 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

Claude Mythos Threats: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इस दौरान Anthropic के Claude Mythos मॉडल और इसके संभावित साइबर सुरक्षा जोखिमों के बारे में बातें कीं. Claude Mythos को साइबर सुरक्षा के मामले में सबसे उन्नत AI मॉडल होने का दावा किया जाता है.

X पर वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल अकाउंट में बताया गया कि निर्मला सीतारमण ने हितधारकों को Claude Mythos के संभावित प्रभाव के प्रति आगाह किया. पोस्ट में कहा गया कि Mythos के कई अभूतपूर्व खतरे हैं, जिसके लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच बहुत उच्च स्तर की सतर्कता, तत्परता और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है. 

क्या है Claude Mythos?

Anthropic नाम की एक कंपनी का बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल है. कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल साइबर सुरक्षा में इतना माहिर है कि इसे आम लोगों की पहुंच से बाहर रखा जा रहा है. कंपनी का कहना है कि Mythos बैंकिंग सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी ऐसी छोटी-मोटी खामियों या दरारों को ढूंढ़कर निकालने में माहिर है, जो इंसानी पकड़ से बाहर है.

1990 के दशक में जब इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे थे, तब सुरक्षा पर उतना गौर नहीं फरमाया गया था. अब यहीं कमियां पुराने कोड के अंदर दबी हुई हैं, जिन्हें Mythos AI निकाल सकता है. यह पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब ब्राउजर की गहराई में जाकर जांच करने में सक्षम है. Anthropic ने कहा है कि इसे बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उन्नत हैकिंग क्षमताएं सौंपने जैसा होगा जिसके पास लैपटॉप है. 

क्या हैं इसके खतरे?

नतीजतन, Anthropic ने Claude Mythos तक पहुंच केवल लगभग 40 चुनिंदा कंपनियों के समूह को दी है, जिनमें Amazon, Microsoft और Google शामिल हैं. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, उपयोगकर्ताओं के एक अनधिकृत समूह ने Mythos तक पहुंच हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें साइबर सुरक्षा खामियों का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है.

ऐसे में सरकार ने बैंकों को बताया कि वे अपनी दीवारों को इतनी मजबूत बना ले ताकि अगर कोई हमला हो या संदिग्ध दिखे, तो इसकी सूचना तुरंत दूसरे बैंकों को दी जा सके. वित्त मंत्री का भी यही कहना है कि इस AI मॉडल का इस्तेमाल बैंकों से पैसे चुराने या ग्राहकों की निजी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है. 

भारत सरकार अकेली ऐसी संस्था नहीं है, जो Mythos पर नजर रख रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी सरकार ने भी इसी तरह के उपाय करने के लिए विभिन्न वॉल स्ट्रीट बैंकों के साथ बातचीत की है. व्हाइट हाउस भी संभवतः अपनी विभिन्न एजेंसियों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Mythos का उपयोग करने की योजना बना रहा है.

ये भी पढ़ें:

पेट्रोल पर 20-डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, तेल कीमतों पर सरकार ने क्या-क्या बताया

Published at : 24 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Anthropic Claude Mythos Claude Mythos Threats Claude Mythos AI Model
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी
बैंकिंग सेक्टर पर 'Mythos' का साया, इससे क्यों है खतरा, वित्त मंत्री ने भी दे दी चेतावनी
बिजनेस
पेट्रोल पर 20-डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, तेल कीमतों पर सरकार ने क्या-क्या बताया
पेट्रोल पर 20-डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, तेल कीमतों पर सरकार ने क्या-क्या बताया
बिजनेस
अनंत अंबानी ने पहनी हीरों से जड़ी ₹12 करोड़ की घड़ी, बीच में बैठे हैं भगवान शिव, बेमिसाल है लुक
अनंत अंबानी ने पहनी हीरों से जड़ी ₹12 करोड़ की घड़ी, बीच में बैठे हैं भगवान शिव, बेमिसाल है लुक
बिजनेस
Share Market Today: धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे
धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
विश्व
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
बॉलीवुड
Lawrence of Punjab: 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज
'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
शिक्षा
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
लाइफस्टाइल
Back Pain Relief Diet: उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget