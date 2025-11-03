निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले! केनरा बैंक के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी, मुनाफा भी बढ़ा
सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन सोमवार, 3 नवंबर को केनरा बैंक के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली. कारोबारी दिन के दौरान बैंक के शेयर अपने 52 वीक के हाई लेवल 141.45 रुपए पर पहुंच गया था.
Canara Bank 52 Week High: सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन सोमवार, 3 नवंबर को केनरा बैंक के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली. एनएसई पर कारोबार की समाप्ति पर इस PSU बैकिंग स्टॉक में 1.97 प्रतिशत की उछाल देखी गई. बैंक के शेयरों की कीमत 139.69 रुपए पर पहुंच गई. कारोबारी दिन के दौरान बैंक के शेयर अपने 52 वीक के हाई लेवल 141.45 रुपए पर पहुंच गया था.
अगर पिछले तीन दिनों की बात करें तो, बैंक के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी देखी गई हैं. बाजार जानकारों का मानना हैं कि, इस तेजी के पीछे हाल ही में आए दूसरी तिमाही के नतीजे हो सकते है. दूसरे तिमाही के नतीजों के अनुसार बैंक को 4,774 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है. जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इस समय बैंक का शुद्ध मुनाफा 4,014 करोड़ रुपए था.
क्या कहते है आंकड़े?
हाल ही में केनरा बैंक ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी. बैंक के नतीजों से साफ पता चलता है कि, बैंक का शुद्ध लाभ बढ़ा है. दूसरे तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 4,774 करोड़ रहा है. हालांकि, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. पिछले साल की इस तिमाही में यह 9,315 करोड़ रुपए था, जो इस साल 9,141 करोड़ रुपए रह गया है.
बैंक शेयरों में उछाल की वजह
बैंक के लोन, डिपॉजिट और दूसरी सेवाओं में इस बार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है. बैंक का कुल ग्लोबल बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है. जो पिछले साल की तुलना में 13.55 प्रतिशत की उछलकर 26.79 लाख करोड़ रुपए के आंकडे तक पहुंच गई है. जिससे ग्लोबल डिपॉजिट्स यानि ग्राहकों की कुल जमा राशि में भी 13.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 15.28 लाख करोड़ रुपए के आकंडे पर पहुंची.
लोन वसूली के मामले में भी बैंक ने अच्छा सुधार किया है. बैंक का ग्रॉस NPA यानी कुल खराब लोन 138 बेसिस पॉइंट घटकर अब सिर्फ 2.35 प्रतिशत रह गया है, जो इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार को दर्शाता है. साथ ही बैंक के एनपीएस की दर में भी गिरावट देखने को मिल रही है.
यह भी पढ़ें: एआई से निवेश सलाह लेना पड़ सकता है महंगा, ChatGPT की गलती से उड़ सकते हैं आपके पैसे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL