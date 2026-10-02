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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?

प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?

बैंक कर्मचारी 5 डे वर्किंग लागू करने को लेकर मांग कर रहे हैं. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं? जानिए पूरी बात.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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  • पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह पर सरकार का अंतिम निर्णय लंबित है।

आज के समय में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है, जिसमें वो अपने पैसे सेव करता है. इसके अलावा बैंक से लोन, एफडी जैसी सुविधाएं भी ली जाती हैं. ऐसे में अगर शनिवार के दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो लोग सोचते हैं कि कहीं बैंक बंद न हो, लेकिन असल में बैंक हर शनिवार को बंद नहीं होते हैं. हां, कुछ समय से बैंक 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी शनिवार को बैंक बंद होने का नियम लागू नहीं किया गया है. अब सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं या नहीं? 

बता दें कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के तहत देश के चाहे सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट दोनों ही तरह के बैंक हर शनिवार को बंद नहीं होते हैं. प्राइवेट और सरकारी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. वहीं महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक बंद नहीं होते हैं. यानी सामान्य दिनों की तरह ही खुले होते हैं. इसलिए अगर किसी व्यक्ति को शनिवार के दिन बैंक से जुड़ा काम है तो उसे ये चेक कर लेना चाहिए कि कौन-सा शनिवार है.

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प्राइवेट बैंक खुद से 5 डे वर्किंग कर सकते हैं?

सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब क्या प्राइवेट बैंक अपनी मर्जी से हर शनिवार को बैंक बंद कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं. प्राइवेट बैंक भी अपनी तरफ से हर शनिवार को बैंक बंद करने की घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है और कारण ये है कि प्राइवेट बैंक को भी RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार से जुड़े नियमों का पालन करना होता है.

अगर 5 डे वर्किंग लागू करना है तो इसके लिए प्राइवेट बैंक खुद से कोई घोषणा नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए RBI और सरकार की तरफ से आधिकारिक मंजूरी जरूरी होती है.

क्या 5 डे वर्किंग लागू कर दिया है?

नहीं, बैंक कर्मचारियों की मांग है कि हफ्ते में केवल 5 दिन बैंक खुले और हर शनिवार-रविवार को छुट्टी रहे. इसी मांग को लेकर बैंक यूनियनों और सरकार के बीच बातचीत हुई और इस मामले प एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई गई. लेकिन जरूरी बात तो ये है कि अभी बैंक कर्मचारियों को सरकार और कमेटी की अंतिम रिपोर्ट का अंतिम फैसले का इंतजार है. यानी फिलहाल बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे और पहले, तीसरे और पांचवे शनिवार को बैंक खुले होंगे. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Oct 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Business News Banks 5-day Work
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