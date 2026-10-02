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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा

क्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा

शिमला में बैंक ने पहले जांच के बाद सोना गिरवी रखकर लाखों का कर्ज दिया, फिर उसे नकली बताया. उपभोक्ता आयोग ने बैंक को जिम्मेदार मानते हुए ग्राहक को करीब 14.5 लाख देने का आदेश दिया, ग्राहक को राहत मिली.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 02 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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अगर आप भी बैंक में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. सोचिए, आपने बैंक पर भरोसा करके अपना कीमती सोना गिरवी रखा और उसके बदले लाखों रुपये का कर्ज ले लिया, बैंक ने भी जांच के बाद उस सोने को स्वीकार कर लिया. लेकिन कुछ समय बाद अचानक बैंक उसी सोने को नकली बता दें, तो ऐसे में मामला गंभीर हो जाता है. 

ऐसा ही एक मामला शिमला में सामने आया, जहां बैंक और ग्राहक के बीच विवाद उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया. आयोग ने बैंक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक को करीब 14.5 लाख रुपए की राहत देने का आदेश दिया. 

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क्या है पूरा मामल?

यह मामला शिमला का है, शिकायतकर्ता ने बैंक में सोने के आभूषण जमा कर अलग-अलग समय पर तीन कर्ज लिए थे. साल 2022 में उसे 3.98 लाख रुपये का कर्ज मिला. इसके बाद मार्च 2023 में 3.98 लाख रुपये और अप्रैल 2023 में 6.42 लाख रुपये का एक और ऋण लिया गया. ग्राहक के अनुसार, हर बार बैंक के विशेषज्ञों ने आभूषणों का वजन और उनकी शुद्धता जांचने के बाद ही ऋण मंजूर किया था.

दोबारा जांच में सोना निकला ‘नकली’

जुलाई 2023 में बैंक ने ग्राहक को बताया कि बाद में की गई जांच में गिरवी रखे गए आभूषण पूरी तरह नकली पाए गए हैं. इसके बाद बैंक ने उससे करीब 10.95 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि के साथ ब्याज, शुल्क और कर का भुगतान करने को कहा.

ग्राहक ने बैंक की इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, उसका कहना था कि दोबारा जांच उसकी मौजूदगी और जानकारी के बिना की गई. उसने आशंका जताई कि बैंक के पास रखे रहने के दौरान आभूषणों में छेड़छाड़ या उन्हें बदलने की संभावना हो सकती है. ग्राहक ने यह भी कहा कि अगर स्वतंत्र जांच के बाद उसके आभूषण सही हालत में वापस कर दिए जाएं, तो वह बैंक का बकाया चुकाने को तैयार है.

बैंक ने पुराने मूल्यांकन कर्ता को ठहराया जिम्मेदार

बैंक ने अपने बचाव में कहा कि नियमित आंतरिक जांच के दौरान अधिकृत मूल्यांकन कर्ता से आभूषणों की जांच कराई गई थी, इसी जांच में उन्हें पूरी तरह नकली बताया गया. बैंक ने इसके लिए उस मूल्यांकन कर्ता को जिम्मेदार बताया, जिसने शुरुआत में आभूषणों का मूल्यांकन किया था. बैंक के मुताबिक, उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई थी.

उपभोक्ता आयोग ने बैंक को माना जिम्मेदार

शिमला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 23 सितंबर को दिए आदेश में बैंक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना. आयोग ने कहा कि बैंक यह साबित नहीं कर पाया कि ग्राहक को जानकारी देकर या उसकी सहमति से आभूषणों की अचानक जांच की गई थी.

आयोग ने बैंक को 103 ग्राम 22 कैरेट सोने के मौजूदा बाजार मूल्य के बराबर करीब 14 लाख रुपये देने का आदेश दिया. इसके अलावा ग्राहक को 30 हजार रुपये मुआवजे और 20 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने को कहा गया. इस तरह ग्राहक को कुल करीब 14.5 लाख रुपये की राहत मिली.

RBI के नियमों का भी उल्लेख

आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 29 सितंबर 2025 के निर्देशों का भी हवाला दिया. इनके अनुसार सोने और चांदी को गिरवी रखकर दिए गए कर्ज में आंतरिक जांच के तहत अचानक सत्यापन किया जा सकता है. हालांकि, ऋण समझौते में ऐसी जांच के लिए ग्राहक की सहमति का प्रावधान होना चाहिए और ऋण मंजूर करते समय उसे इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए.

आयोग ने पाया कि बैंक यह साबित नहीं कर सका कि ग्राहक ने अपनी गैरमौजूदगी में ऐसी जांच के लिए सहमति दी थी. साथ ही, वही आभूषण पहले भी बैंक द्वारा स्वीकार किए जा चुके थे. ऐसे में बाद की जांच में सामने आई कथित गड़बड़ी के लिए ग्राहक को जिम्मेदार नहीं माना गया.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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