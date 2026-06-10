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हिंदी न्यूज़बिजनेसBusiness Ideas: 20 साल के हो गए हैं? कम निवेश में शुरू करें ये 7 बिजनेस, होगी शानदार कमाई

Business Ideas: 20 साल के हो गए हैं? कम निवेश में शुरू करें ये 7 बिजनेस, होगी शानदार कमाई

Online Earning: अगर आपकी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है तो ये खबर आपके बहुत काम की हो सकती है. आज के डिजिटल दौर में अब घर बैठे भी ऑनलाइन अतिरिक्त कमाई करना पहले से आसान हो गया है. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 03:08 PM (IST)
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  • डिजिटल युग में ऑनलाइन कमाई के नए अवसर खुले हैं।
  • यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया से पैसा कमाएं।
  • फ्रेंचाइजी, पैकेजिंग और डेटा एंट्री भी लाभदायक विकल्प हैं।
  • पॉडकास्ट तथा कम निवेश वाले अन्य तरीके भी आजमाएं।

Business Idea: आज के डिजिटल दौर में कमाई के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. अब लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से अपना खुद का काम शुरू कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी रेगुलर इनकम के साथ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकते हैं.

आज के समय में कई लोग डिजिटल बिजनेस और सोशल मीडिया के जरिए हर महीने अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. खास बात यह है कि अगर आपकी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है, तो आप भी इन तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.

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इन 7 कामों से शुरू करें कमाई

1.आज यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके अच्छी इनकम कर सकते हैं. शुरुआत में चैनल को ग्रो होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार ऑडियंस बढ़ने के बाद इससे लगातार अच्छी कमाई होने लगती है.

2. अगर आपको लिखने का शौक है और किसी विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो ब्लॉगिंग आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. इसमें आप अपने विचार, ज्ञान और स्किल्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक अच्छा विषय  चुनकर उस पर लगातार ब्लॉग लिखने होते हैं. आज कई लोग ब्लॉगिंग के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं.

3.आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, तो इन्हें प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छी फैन फॉलोइंग बनने के बाद ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रमोशन के जरिए अच्छी इनकम की जा सकती है.

4.अगर आप पारंपरिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प हो सकता है. यह कम निवेश में शुरू होने वाला लाभदायक बिजनेस माना जाता है. आप किसी लोकप्रिय ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर उनके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसमें रिस्क भी काफी कम होता है.

5.भारत में ई-कॉमर्स बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री की मांग भी बढ़ी है. आप Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स या लोकल सेलर्स से पैकेजिंग के ऑर्डर लेकर यह काम शुरू कर सकते हैं. छोटे स्तर से शुरू होने वाला यह बिजनेस भी अच्छी कमाई का मौका देता है.

6. डेटा एंट्री का काम आज भी काफी डिमांड में रहता है. कई छोटी-बड़ी कंपनियां इस काम के लिए फ्रीलांसर्स और एजेंसियों की तलाश करती हैं. आप फ्रीलांसर के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं या अपनी छोटी डेटा एंट्री फर्म बनाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं.

7.आजकल इंटरनेट पर ऑडियो कंटेंट सुनना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. जब ऑडियो फाइल्स को एक सीरीज के रूप में पेश किया जाता है, तो उसे पॉडकास्ट कहा जाता है. पॉडकास्ट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और लोग पॉडकास्टर्स को खूब फॉलो भी कर रहे हैं. अच्छी ऑडियंस बनने के बाद स्पॉन्सरशिप और विज्ञापनों के जरिए शानदार कमाई की जा सकती है.

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कम निवेश में शुरू हो सकते हैं ये काम

ये सभी आइडियाज आज के समय के ट्रेंडिंग और लोकप्रिय ऑप्शंस हैं. इनमें से कई काम आप सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से बिना बड़े निवेश के भी शुरू कर सकते हैं. जरूरत है सही स्किल, धैर्य और लगातार मेहनत की.

Published at : 10 Jun 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
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