Budget 2026: बजट डे पर मार्केट का खेल! जानिए पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बाजार का रुझान
जैसे-जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे शेयर बाजार में निवेशकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. अगर आकंड़ों की बात करें तो, पिछले 5 सालों में बजट-डे पर बाजार का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहा है.
Budget Day Sensex Nifty History: जैसे-जैसे बजट 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे शेयर बाजार में निवेशकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यही सवाल है कि बजट के दिन बाजार तेजी दिखाएगा या इसमें गिरावट आएगी. आमतौर पर बजट वाले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे निवेशकों की उम्मीदें और चिंता दोनों बढ़ जाती हैं.
1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. अगर आकंड़ों की बात करें तो, पिछले 5 सालों में बजट-डे पर बाजार का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहा है. कुछ सालों में निवेशकों को मुनाफा मिला, तो कुछ सालों में नुकसान का सामना करना पड़ा. इसी वजह से इस बार भी सभी की नजरें बजट के दिन बाजार की चाल पर टिकी हुई हैं. आइए जानते हैं, पिछले 5 सालों में बजट वाले दिन शेयर बाजार का प्रदर्शन...
2025: फ्लैट क्लोजिंग के साथ खत्म हुआ बजट डे
साल 2025 में बजट वाले दिन शेयर बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन दिन के अंत तक रफ्तार थम गई थी. 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स 5.39 अंक की तेजी के साथ 77,505.96 पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 50 26.25 अंक फिसलकर 23,482.15 पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी.
ग्लोबल मार्केट की चिंता और बजट घोषणाओं के असर से बाजार में गिरावट देखने को मिली था. हालांकि सन फार्मा और कुछ रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी.
2024: कैपिटल गेन टैक्स ने बिगाड़ा माहौल
2024 के बजट डे के दौरान बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. जैसे ही कैपिटल गेन टैक्स का जिक्र हुआ, निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी थी. इसका असर यह हुआ कि सेंसेक्स करीब 1200 अंक गिर गया था और निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा टूट गई थी.
बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई थी. सेंसेक्स 106.81 अंक की गिरावट के साथ 71,645.30 अंक तो वहीं निफ्टी 50 28.20 अंक फिसलकर 21,697.50 अंक पर दिन की समाप्ति की थी.
2023: तेज शुरुआत, कमजोर अंत
साल 2023 में बजट के दिन बाजार ने मजबूत शुरुआत की थी. सेंसेक्स एक समय 1200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 60 हजार के पार पहुंच गया था. हालांकि दिन के अंत तक यह बढ़त काफी हद तक खत्म हो गई. कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 158.18 अंक उछलकर 59,708.08 के लेवल पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 45.85 अंक गिरकर 17,616.30 पर दिन की समाप्ति की थी.
2022: बाजार में दिखी अच्छी मजबूती
2022 के बजट डे पर शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स 848.40 अंक चढ़कर 58,862.57 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 237 अंक बढ़कर 17,576.85 पर पहुंच गया था. इस दौरान फार्मा, FMCG, मेटल, IT जैसे सेक्टरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी.
2021: निवेशकों के लिए शानदार साल
साल 2021 का बजट डे शेयर बाजार के लिए बेहतरीन रहा था. इस दिन सेंसेक्स 2314.84 अंक या लगभग 5 फीसदी की उछल के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 में भी 646.60 अंकों की जोरदार तेजी दर्ज की गई थी.
निफ्टी 50 14,281.20 अंक पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी. इस दिन निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा कमाने का अवसर मिला था.
