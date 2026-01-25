हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटBudget 2026: बजट डे पर मार्केट का खेल! जानिए पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बाजार का रुझान

Budget 2026: बजट डे पर मार्केट का खेल! जानिए पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बाजार का रुझान

जैसे-जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे शेयर बाजार में निवेशकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. अगर आकंड़ों की बात करें तो, पिछले 5 सालों में बजट-डे पर बाजार का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budget Day Sensex Nifty History: जैसे-जैसे बजट 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे शेयर बाजार में निवेशकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यही सवाल है कि बजट के दिन बाजार तेजी दिखाएगा या इसमें गिरावट आएगी. आमतौर पर बजट वाले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे निवेशकों की उम्मीदें और चिंता दोनों बढ़ जाती हैं.

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. अगर आकंड़ों की बात करें तो, पिछले 5 सालों में बजट-डे पर बाजार का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहा है. कुछ सालों में निवेशकों को मुनाफा मिला, तो कुछ सालों में नुकसान का सामना करना पड़ा.  इसी वजह से इस बार भी सभी की नजरें बजट के दिन बाजार की चाल पर टिकी हुई हैं. आइए जानते हैं, पिछले 5 सालों में बजट वाले दिन शेयर बाजार का प्रदर्शन...

2025: फ्लैट क्लोजिंग के साथ खत्म हुआ बजट डे

साल 2025 में बजट वाले दिन शेयर बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन दिन के अंत तक रफ्तार थम गई थी. 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स 5.39 अंक की तेजी के साथ 77,505.96 पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 50 26.25 अंक फिसलकर 23,482.15 पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी.

ग्लोबल मार्केट की चिंता और बजट घोषणाओं के असर से बाजार में गिरावट देखने को मिली था. हालांकि सन फार्मा और कुछ रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी.

2024: कैपिटल गेन टैक्स ने बिगाड़ा माहौल

2024 के बजट डे के दौरान बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. जैसे ही कैपिटल गेन टैक्स का जिक्र हुआ, निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी थी. इसका असर यह हुआ कि सेंसेक्स करीब 1200 अंक गिर गया था और निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा टूट गई थी.

बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई थी. सेंसेक्स 106.81 अंक की गिरावट के साथ 71,645.30 अंक तो वहीं निफ्टी 50 28.20 अंक फिसलकर 21,697.50 अंक पर दिन की समाप्ति की थी.

2023: तेज शुरुआत, कमजोर अंत

साल 2023 में बजट के दिन बाजार ने मजबूत शुरुआत की थी. सेंसेक्स एक समय 1200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 60 हजार के पार पहुंच गया था. हालांकि दिन के अंत तक यह बढ़त काफी हद तक खत्म हो गई. कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 158.18 अंक उछलकर 59,708.08 के लेवल पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 45.85 अंक गिरकर 17,616.30 पर दिन की समाप्ति की थी.

2022: बाजार में दिखी अच्छी मजबूती

2022 के बजट डे पर शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स 848.40 अंक चढ़कर 58,862.57 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 237 अंक बढ़कर 17,576.85 पर पहुंच गया था. इस दौरान फार्मा, FMCG, मेटल, IT जैसे सेक्टरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी.

2021: निवेशकों के लिए शानदार साल

साल 2021 का बजट डे शेयर बाजार के लिए बेहतरीन रहा था. इस दिन सेंसेक्स 2314.84 अंक या लगभग 5 फीसदी की उछल के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50  में भी 646.60 अंकों की जोरदार तेजी दर्ज की गई थी.

निफ्टी 50 14,281.20 अंक पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी. इस दिन निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा कमाने का अवसर मिला था. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: क्या बजट 2026 दिलाएगा महंगे सोना-चांदी से छुटकारा? लोगों को हैं ये उम्मीदें, जानें डिटेल

Published at : 25 Jan 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Budget 2026 Budget Day Sensex Nifty History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: मशहूर शायर ताहिर फराज़ का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस, प्रशसंकों में शोक की लहर
रामपुर: मशहूर शायर ताहिर फराज़ का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस, प्रशसंकों में शोक की लहर
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
Advertisement

वीडियोज

Weather News Update: पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित | Snowfall
NEET Student Death: Patna NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा!
Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: मशहूर शायर ताहिर फराज़ का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस, प्रशसंकों में शोक की लहर
रामपुर: मशहूर शायर ताहिर फराज़ का निधन, मुंबई में ली आखिरी सांस, प्रशसंकों में शोक की लहर
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
हेल्थ
Pregnancy Chances After Periods: पीरियड्स के कितने दिन बाद सबसे ज्यादा होते हैं मां बनने के चांस? ऐसे दूर करें कंफ्यूजन
पीरियड्स के कितने दिन बाद सबसे ज्यादा होते हैं मां बनने के चांस? ऐसे दूर करें कंफ्यूजन
यूटिलिटी
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget