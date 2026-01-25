हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budget 2026: क्या बजट 2026 दिलाएगा महंगे सोना-चांदी से छुटकारा? लोगों को हैं ये उम्मीदें, जानें डिटेल

Budget 2026: क्या बजट 2026 दिलाएगा महंगे सोना-चांदी से छुटकारा? लोगों को हैं ये उम्मीदें, जानें डिटेल

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने वाला है. बजट से आम लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के बजट में कीमतों को लेकर घोषणा हो सकती हैं..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Union Budget 2026 Gold Impact: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,56,037 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ था. वहीं 5 मार्च 2026 का सिल्वर वायदा 3,34,699 रुपये पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी.

सोना-चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट पेश होने वाला है. इस बार के बजट से आम लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस साल के बजट में उनकी जेब पर ध्यान देते हुए सोने-चांदी की कीमतों को कम कर सकती हैं....

सरकार से क्या हैं उम्मीद?   

फिलहाल देश में ज्वेलरी पर सरकार की ओर से 3 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. अब इसे घटाने की मांग उठ रही है, ताकि सोने और चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों को कुछ राहत मिल सके. अगर जीएसटी की दर कम होती है, तो इसका सीधा असर गहनों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि, सरकार सोने में लगने वाली जीएसटी में बदलाव करके उन्हें राहत दे सकती हैं. 

इसके साथ ही बजट में डिजिटल गोल्ड को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार से कुछ नए कदमों की भी उम्मीद की जा रही है. विषय की समझ रखने वाले जानकारों का मानना है कि, सरकार आगामी बजट में कुछ ऐसे बदलाव कर सकती हैं जिससे सोने-चांदी के निर्यात को बढ़ावा मिले. जिससे इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कुछ कमी आ सके.  

सोने-चांदी में तेजी की वजह

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए अस्थिर हालात का असर सीधा तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखने को मिलता है. ग्रीनलैंड से जुड़ा तनाव, रुपये में कमजोरी और अमेरिकी फेड रिजर्व पर बढ़ता दबाव जैसे कारणों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ाने का काम किया है.

ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोना-चांदी को प्राथमिकता देते हैं और इन असेट्स में निवेश करते हैं. इसी वजह से बाजार जानकारों का मानना है कि सरकार को बजट में टैक्स नियमों में कुछ ढील देनी चाहिए. जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सके. 

प्रमुख शहरो में सोने का ताजा भाव 

आज रविवार 25 जनवरी को देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) अलग-अलग स्तर पर बने हुए हैं. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,60,410 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,47,050 रुपए पर मिल रहा है. वहीं मुंबई में 24 कैरेट का भाव 1,60,260 रुपए और 22 कैरेट का रेट 1,46,900 रुपए दर्ज किया गया है.

दूसरी ओर चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,59,490 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,47,500 रुपए पर बिक रहा है. कोलकाता में 24 कैरेट का भाव 1,60,260 रुपए और 22 कैरेट का रेट 1,49,900 रुपए चल रहा है.

Published at : 25 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Budget 2026 Union Budget 2026 Gold Impact
