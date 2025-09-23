एक्सपर्ट बोले- खरीद डालो, 175 पर जा सकता है यह शेयर; बनेगा तगड़ा पैसा!

Vishal Mega Mart Shares: विशाल मेगामार्ट के शेयरों में आज तेजी देखी जा रही है. आज इसके शेयर 151 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले समय में इसके शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है. विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाइपरमार्केट चेन विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के शेयरों के लिए 'खरीदें' की अपनी रेटिंग बरकरार रखी है. साथ ही टारगेट प्राइस 175 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जो सोमवार को बंद हुए लेवल से 17 परसेंट की संभावित बढ़त को दर्शाता है.

क्यों है ब्रोकरेज को इतना भरोसा?

विशाल मेगा मार्ट के शेयरों पर ब्रोकरेज के भरोसे की कई वजहें हैं. एक तो इंडस्ट्री में कमजोर डिमांड वाले माहौल के बीच भी इसके स्टोर्स में बिक्री डेली बेसिस पर लगातार एक समान होती रही है. इसके अलावा, विशाल मेगा मार्ट का लक्ष्य सालाना 80 से ज्यादा स्टोर्स खोलने का है. कंपनी 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में छोटे स्टोर फॉर्मेट के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी चला रही है. ब्रोकरेज ने आगे कहा कि विशाल मेगा मार्ट एंट्री लेवल पर चीजों की कम कीमत और बेहर क्वॉलिटी के पोर्टफोलियो में आगे बना हुआ है.

विशाल मेगा मार्ट के जून तिमाही के नतीजे

चालू वित्त की पहली तिमाही में विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 21 परसेंट बढ़कर 3,140 करोड़ हो गया, जबकि 25.6 परसेंट की उछाल के साथ EBITDA 459 करोड़ तक पहुंच गया. EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले 60 आधार अंक बढ़कर 14.6 परसेंट हो गया.

विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में भी निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है. 24 मार्च 2025 को इसके शेयर की कीमत 103.20 रुपये थी. यानी कि बीते छह महीने में इसके शेयरों में 45 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है. इसके 52-हफ्तों का हाई लेवल 157.75 रुपये है, जबकि लो लेवल 96.05 रुपये है. बीते साल 11 दिसंबर को जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, तब इसके शेयर की कीमत 78 रुपये थी. आईपीओ 13 दिसंबर तक ओपन रहा. आईपीओ के बाद 18 दिसंबर को शेयरों की लिस्टिंग 110 रुपये पर हुई.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

जाने-अनजाने में ट्रंप ने कर दी भारत की मदद, 60 अरब डॉलर की इंडस्ट्री को दे दिया बड़ा तोहफा