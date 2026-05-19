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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगा हुआ ब्रेकफास्ट, दूध के बाद अब ब्रेड की बढ़ी कीमतें, जानें कितने रुपए का हुआ इजाफा

महंगा हुआ ब्रेकफास्ट, दूध के बाद अब ब्रेड की बढ़ी कीमतें, जानें कितने रुपए का हुआ इजाफा

Bread Price Hike: आम आदमी के पेट पर पड़ी लात. दूध के दाम तो हाल ही में बढ़े थे अब ब्रेड भी महंगा हो गया है. यहां से जानें अब आपको कौन सा ब्रेड कितने रुपये में मिलेगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 19 May 2026 10:20 AM (IST)
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Bread Price Hike:  सोना- चांदी और पेट्रोल- डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी अभी जुझ ही रहा था कि अब महंगाई ने एक और बड़ा झटका दे दिया है. सुबह का नाश्ता महंगा हो चुका है. जी हां, हम ब्रेड की बात कर रहे हैं. न जानें कितने ही लोगों के दिन की शुरुआत ब्रेड, पाव और सैंडविच के साथ होती है, लेकिन अब मुंबई में ब्रेड के दाम बढ़ चुके हैं. हर तरह के ब्रेड पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियों ने 16 मई से ब्रेड की नई कीमतें लागू कर दी हैं. 

क्या है कारण?

ब्रेड की कीमतों में अचानक आई इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ी वजह ब्रेड की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कच्चे माल यानी प्लास्टिक पाउडर की कीमतों का बढ़ना है. भारत में इस प्लास्टिक पाउडर का बड़े पैमाने पर आयात होता है और आजकल अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये की कीमत में आ रही गिरावट आई है, जिससे कच्चे माल को आयात करना बहुत महंगा साबित हो रहा है. इसके अलावा, पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भाड़ा काफी बढ़ गया है. ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने और ब्रेड में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स के महंगे होने से ब्रेड निर्माताओं की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे अब ग्राहकों से वसूला जा रहा है.

अलग- अलग ब्रेड की कीमत- 

1. 400 ग्राम सैंडविच ब्रेड
आधी – ₹40
आता – ₹45

2. होल व्हीट ब्रेड
आधी – ₹55
आता – ₹60

3. मल्टिग्रेन ब्रेड
आधी – ₹60
आता – ₹65

4. स्मॉल ब्राऊन लोफ
आधी – ₹28
आता – ₹30

5. व्हाईट लोफ
आधी – ₹20
आता – ₹22

6. ब्राऊन ब्रेड
आधी – ₹45
आता – ₹50

ब्रेड की कीमत बढ़ने से क्या होगा नुकसान?

मुंबई में ब्रेड की हर लादी पर 5 रुपये की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है. अब मुंबई में ही ब्रेड की सबसे ज्यादा बिक्री होती है. खासकर, आम कामकाजी लोग, रोज ऑफिस जाने वाले, मजदूर और छात्र तो लगभग रोजाना वड़ा पाव, मिसल पाव, भाजी पाव और सैंडविच खाते हैं. ऐसे में ये इनके दाम तो बढ़ेंगे ही लेकिन ब्रेड से बनने वाले सभी तरह के पकवानों के दाम भी बढ़ जाएंगे. नतीजतन, इस कीमत बढ़ोतरी का आम नागरिकों के रोजमर्रा के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा. सैंडविच ब्रेड, होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड जैसी किस्मों पर भी हर ब्रेड पर 5 रुपये तक की कीमत बढ़ोतरी लागू की गई है. कुछ इलाकों में, ब्राउन ब्रेड की कीमत 45 रुपये से बढ़कर ₹50 हो गई है.

बेकर्स हैं परेशान

बेकरी मालिकों के मुताबिक, प्लास्टिक पैकेजिंग के खर्च, ट्रांसपोर्टेशन की लागत, आयातित कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और रुपये के कमजोर होने जैसे कारणों से उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा, दूध की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी ने खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर और दबाव डाल दिया है. हर दिन, मुंबई में लाखों लोग वड़ा पाव और ब्रेड से बनने वाले दूसरे पकवान खाते हैं. नतीजतन, ग्राहक इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि ब्रेड की बढ़ी हुई कीमतों से आम मुंबईकर की जेब पर और ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 19 May 2026 10:00 AM (IST)
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