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हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल जाने वालों को राहत, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपए

नेपाल जाने वालों को राहत, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपए

Indian Currency in Nepal: नेपाल ने भारतीय और नेपाली नागरिकों को तय सीमा तक भारतीय नोट ले जाने और लाने की अनुमति दी है. आइए जानते हैं किन नोटों पर यह नियम लागू होगा और सीमा क्या है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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Nepal Currency Rules: अगर आप भी नेपाल घूमने या किसी जरूरी काम से जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. नेपाल सरकार ने भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए भारतीय मुद्रा ले जाने और लाने से जुड़े नियमों में बड़ी राहत दी है. अब दोनों देशों के नागरिक तय सीमा तक भारतीय नोट नेपाल ले जाना और वहां से वापस ला सकते हैं. इससे नेपाल जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को काफी सुविधा मिलेगी और पैसे एक्सचेंज करवाने की झंझट खत्म होगी.

हालांकि, यह अनुमति सभी नोटों पर लागू नहीं होगी. यह नियम सिर्फ कुछ खास मूल्यवर्ग के नोटों पर ही लागू होगी और इसके लिए एक अधिकतम सीमा भी तय की गई है. ऐसे में नेपाल जाने से पहले इन नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

क्या है नेपाल का नया नियम?

  • भारतीय और नेपाली नागरिक अब 25,000 तक की भारतीय मुद्रा नेपाल ला और वहां से ले जा सकते हैं.
  • एक व्यक्ति अधिकतम 25,000 तक की भारतीय मुद्रा अपने साथ रख सकता है. 
  • यह नियम नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) की तरफ से गुरुवार को जारी एक सूचना के तहत लागू की गई है.

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किन नोटों पर अब भी है रोक?

  • 2016 से पहले जारी 500 और 1,000 के पुराने भारतीय नोट नेपाल में अब भी प्रतिबंधित रहेंगे.
  • इन नोटों को नेपाल ले जाना या वहां से लाना अनुमति के दायरे में नहीं आता.

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

  • नेपाली नागरिक भारत के अलावा किसी अन्य देश से भारतीय मुद्रा नेपाल नहीं ला सकते.
  • इसी तरह भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में नेपाल से भारतीय मुद्रा ले जाने की इजाजत नहीं है.
  • सरकार के मुताबिक यह नए नियम सिर्फ भारत-नेपाल के बीच यात्रा और व्यापार करने वाले लोगों के लिए लागू होगा. 

विदेशी मुद्रा को लेकर क्या हैं नियम?

  • नेपाली नागरिक और विदेशी यात्री बिना सीमा शुल्क घोषणा के 5,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल ला सकते हैं.
  • अगर इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा साथ है, तो नेपाल पहुंचने पर सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने इसकी घोषणा करना जरूरी होगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Indian Currency In Nepal Nepal Travel Nepal Currency Rules
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