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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर मार्केट की आज अच्छी रही ओपेनिंग, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी 25 अंक ऊपर

Share Market: शेयर मार्केट की आज अच्छी रही ओपेनिंग, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी 25 अंक ऊपर

Share Market Updates: शेयर बाजार में कल के मुकाबले मजबूती देखने को मिल रही है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले हैं. ग्लोबल मार्केट से मिले राहत भरे संकेतों के बाद यह तेजी आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 May 2026 09:28 AM (IST)
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  • भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती बढ़त दर्ज हुई है.
  • सोमवार को बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ.
  • ईरान पर हमला टलने से एशियाई बाजारों में मिली-जुली रही चाल.
  • अमेरिकी बाजार में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई.

Share Market Toay on May 19: आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 126 अंक उछलकर 75441 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 25 अंकों की बढ़त के साथ 23675 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. 

सोमवार (18 मई) को पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस दौरान सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई. हालांकि, ट्रेडिंग के आखिरी घंटों में आईटी और फार्मा शेयरों की हुई खरीदारी के बाद कुछ रिकवरी हुई और बाजार सपाट बंद हुआ.  

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. बाजार के लिए आज सबसे राहत की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है. इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत भी 112 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर सीधे 110 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है. इसी क्रम में आज  जापान का निक्केई 225 0.68% ऊपर चढ़ा.  टॉपिक्स इंडेक्स में भी 1.16% की बढ़त दर्ज की गई. शुरुआती कारोबार में ऑस्ट्रेलिया के ASX 200 ने भी 1.08% परसेंट की बढ़त हासिल की है. वहीं, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.06% नीचे गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक लगभग सपाट रहा. 

अमेरिकी बाजार

सोमवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. इस दौरान Dow Jones Industrial Average 159.95 अंक या 0.32% बढ़कर 49686.12 पर बंद हुआ. टेक शेयरों पर दबाव के कारण Nasdaq Composite 0.51% गिरकर 26090.73 पर सेटल हुआ. इसी तरह से S&P 500 भी 0.07% गिरकर 7403.05 पर आ गया.

क्रूड ऑयल की कीमत

आज तेल की कीमतें कल के हाई लेवल से थोड़ी नीचे आई हैं. हालांकि, ये अभी भी अपने ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नियोजित हमले को अभी के लिए टाल दिया है. इस खबर के आने के बाद तेल की कीमतों में आज कुछ गिरावट देखने को मिली है. शुरुआती कारोबार में, US West Texas Intermediate (WTI) क्रूड 1% गिरकर $107.28 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि Brent क्रूड 2.7% गिरकर $109.11 प्रति बैरल पर पहुंच गया.

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Published at : 19 May 2026 09:28 AM (IST)
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