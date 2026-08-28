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हिंदी न्यूज़बिजनेसपुरानी कारों के विवाद के बीच BPCL का बड़ा बयान, कहा- 'रोलबैक' का नहीं इरादा

पुरानी कारों के विवाद के बीच BPCL का बड़ा बयान, कहा- 'रोलबैक' का नहीं इरादा

पुरानी गाड़ियों के विवाद पर BPCL ने सफाई देते हुए कहा है कि पेट्रोल पंपों पर E20 की जगह E10 लाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. यानी कि 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आगे भी जारी रहेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Aug 2026 10:47 AM (IST)
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  • बीपीसीएल ने E20 को E10 से बदलने की बात नकारी है.
  • E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के पुर्जों, माइलेज पर असर डाल रहा.
  • E10 को अतिरिक्त विकल्प के तौर पर लाने पर विचार जारी है.

भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (BPCL) ने गुरुवार को कहा कि E20 पेट्रोल की जगह E10 लाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. कंपनी की तरफ से यह बयान भारत में E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रण) को अनिवार्य किए जाने के बाद पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा, घटते माइलेज और उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाले असर के बीच आया है.  

क्या है मामला?

देश में अप्रैल 2023 से पहले बेची गई लगभग 7 से 8 करोड़ गाड़ियां (विशेषकर कार्बोरेटर वाले पुराने दोपहिया वाहन) E10 ईंधन के लिए डिजाइन की गई थीं. वाहन चालकों का आरोप है कि E20 पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की अधिक मात्रा एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिससे पुरानी गाड़ियों की रबर पाइप, फ्यूल लाइन्स और इंजन के सील जल्दी गल रहे हैं और माइलेज में भी गिरावट आ रही है.

अब देश में E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रण) को अनिवार्य किए जाने के बाद से सरकार, तेल कंपनियों और आम वाहन मालिकों के बीच बहस छिड़ी हुई है. इन्हीं सबके बीच BPCL ने कहा है कि सरकारी गलियारों में बस अभी शुरुआती चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत देने के लिए E10 (10% एथेनॉल मिश्रण) को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पंपों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. 

कंपनी ने कहा- 'रोलबैक का नहीं इरादा'

BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने कहा कि अगर सरकार इथेनॉल-ब्लेंडिंग पॉलिसी बदलने का फैसला करती है, तो E20 पेट्रोल से E10 पर स्विच करने में उन्हें कोई ऑपरेशनल या लॉजिस्टिकल चुनौती नहीं दिखती.

उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि E20 को E10 में बदला जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि कुछ हलकों में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल-ब्लेंड वाले फ्यूल का ऑप्शन होना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं है कि E20 हट जाएगा और E10 आ जाएगा. यानी कि कुल मिलाकर अभी बिक रहा E20 पेट्रोल ही भारत का स्टैंडर्ड फ्यूल बना रहेगा. वाहन मालिकों को किसी भी तरह के रोलबैक या फ्यूल बदलने की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol E20
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