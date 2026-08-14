176 करोड़ सैलरी लेते हैं HCLTech के विजय कुमार, टॉप पर, एन चंद्रशेखरन ने कितना कमाया?

Top Executives at India INC Earn: HCLTech के CEO और MD सी. विजयकुमार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले IT कंपनी प्रमुख बन गए हैं. कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें वित्त वर्ष 2026 में करीब 18.13 मिलियन डॉलर यानी लगभग 176.47 करोड़ रुपये सैलरी मिली. ये पैसा पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 67% ज्यादा है.

विजयकुमार लगातार तीसरे साल भारतीय IT सर्विस कंपनियों के प्रमुखों में सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले सीईओ रहे. उनकी कुल कमाई में सैलरी के साथ दूसरे पेमेंट और कंपनी से मिलने वाले फायदे शामिल हैं. वित्त वर्ष 2026 में उनकी पारिश्रमिक करीब 176 करोड़ रुपये रही, जिससे वो देश के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में शामिल हो गए हैं.

कर्मचारियों की सैलरी से 291.9 गुना ज्यादा

उनकी कमाई में एक साल में हुई ये बड़ा इजाफा ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय IT कंपनियां बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों के बीच काम कर रही हैं. विजयकुमार का वित्त वर्ष 2026 पारिश्रमिक कंपनी के कर्मचारियों की पारिश्रमिक से करीब 291.9 गुना ज्यादा थी.

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एन चंद्रशेखरन ने कितना कमाया?

वहीं टाटा संस से इस्तीफा दे चुके चैयरमेन एन. चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 158.66 करोड़ रुपये का सैलरी मिली. टाटा संस की साल के रिपोर्ट के मुताबिक, ये वित्त वर्ष 2025 में मिले 155.81 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

चंद्रशेखरन की कुल कमाई में 17.97 करोड़ रुपये सैलरी और दूसरे पेमेंट के रूप में थे, जबकि 140.69 करोड़ रुपये प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन था. यानी उनकी कुल पारिश्रमिक का सबसे बड़ा हिस्सा कमीशन से आया. वित्त वर्ष 2026 में उनका कमीशन पिछले साल के मुकाबले इसी लेवल पर रहा.

इस तरह वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों में सी. विजयकुमार की करीब 176.47 करोड़ रुपये की पारिश्रमिक और एन. चंद्रशेखरन की 158.66 करोड़ रुपये की पारिश्रमिक उन्हें भारत के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में शामिल करती है.

टॉप 5 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले लीडर्स की लिस्ट

सी विजयकुमार, सीईओ, एचसीएल टेक

वेतन: 176 करोड़ रुपए

वेतन: 176 करोड़ रुपए एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस

वेतन: 158.66 करोड़ रुपए

वेतन: 158.66 करोड़ रुपए संदीप कालरा, सीईओ, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स

वेतन: 148 करोड़ रुपए

वेतन: 148 करोड़ रुपए पवन मुंजाल, सीईओ, हीरो मोटोकॉर्प

वेतन: 122 करोड़ रुपए

वेतन: 122 करोड़ रुपए राजीव जैन, वाइस चेयरमैन, बजाज फाइनेंस

वेतन: 102 करोड़ रुपए

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