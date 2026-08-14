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हिंदी न्यूज़बिजनेस176 करोड़ सैलरी लेते हैं HCLTech के विजय कुमार, टॉप पर, एन चंद्रशेखरन ने कितना कमाया?

176 करोड़ सैलरी लेते हैं HCLTech के विजय कुमार, टॉप पर, एन चंद्रशेखरन ने कितना कमाया?

Top Executives Salary: क्या आपको पता है कि देश में किस कंपनी के सीईओ को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. एचसीएल टेक के विजयकुमार सबसे ज्यादा 176 करोड़ रुपए सैलरी लेते हैं. जानें एन चंद्रशेखरन किस नंबर पर.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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Top Executives at India INC Earn: HCLTech के CEO और MD सी. विजयकुमार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले IT कंपनी प्रमुख बन गए हैं. कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें वित्त वर्ष 2026 में करीब 18.13 मिलियन डॉलर यानी लगभग 176.47 करोड़ रुपये सैलरी मिली. ये पैसा पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 67% ज्यादा है.

विजयकुमार लगातार तीसरे साल भारतीय IT सर्विस कंपनियों के प्रमुखों में सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले सीईओ रहे. उनकी कुल कमाई में सैलरी के साथ दूसरे पेमेंट और कंपनी से मिलने वाले फायदे शामिल हैं. वित्त वर्ष 2026 में उनकी पारिश्रमिक करीब 176 करोड़ रुपये रही, जिससे वो देश के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में शामिल हो गए हैं.

कर्मचारियों की सैलरी से 291.9 गुना ज्यादा

उनकी कमाई में एक साल में हुई ये बड़ा इजाफा ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय IT कंपनियां बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों के बीच काम कर रही हैं. विजयकुमार का वित्त वर्ष 2026 पारिश्रमिक कंपनी के कर्मचारियों की पारिश्रमिक से करीब 291.9 गुना ज्यादा थी.

यह भी पढ़ें- ललित मोदी को गिफ्ट में मिली 'हीरे की चम्मच', उनका दिलचस्प जवाब हुआ वायरल

एन चंद्रशेखरन ने कितना कमाया?

वहीं टाटा संस से इस्तीफा दे चुके चैयरमेन एन. चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 158.66 करोड़ रुपये का सैलरी मिली. टाटा संस की साल के रिपोर्ट के मुताबिक, ये वित्त वर्ष 2025 में मिले 155.81 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

चंद्रशेखरन की कुल कमाई में 17.97 करोड़ रुपये सैलरी और दूसरे पेमेंट के रूप में थे, जबकि 140.69 करोड़ रुपये प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन था. यानी उनकी कुल पारिश्रमिक का सबसे बड़ा हिस्सा कमीशन से आया. वित्त वर्ष 2026 में उनका कमीशन पिछले साल के मुकाबले इसी लेवल पर रहा.

इस तरह वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों में सी. विजयकुमार की करीब 176.47 करोड़ रुपये की पारिश्रमिक और एन. चंद्रशेखरन की 158.66 करोड़ रुपये की पारिश्रमिक उन्हें भारत के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में शामिल करती है.

टॉप 5 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले लीडर्स की लिस्ट

  • सी विजयकुमार, सीईओ, एचसीएल टेक
    वेतन: 176 करोड़ रुपए
  • एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस
    वेतन: 158.66 करोड़ रुपए
  • संदीप कालरा, सीईओ, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स
    वेतन: 148 करोड़ रुपए
  • पवन मुंजाल, सीईओ, हीरो मोटोकॉर्प
    वेतन: 122 करोड़ रुपए
  • राजीव जैन, वाइस चेयरमैन, बजाज फाइनेंस
    वेतन: 102 करोड़ रुपए

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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