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हिंदी न्यूज़बिजनेसDigital Platforms: सरकार ने Zepto, IndiGo और PhysicsWallah समेत 9 प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जुर्माना

Digital Platforms: सरकार ने Zepto, IndiGo और PhysicsWallah समेत 9 प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जुर्माना

Digital Platforms: सरकार ने इंडिगो, जेप्टो, समेत 9 कंपनियों पर हाल ही में जुर्माना लगा दिया है. इन कंपनियों पर ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगा है जिसके चलते ये कार्यवाही की जा रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Aug 2026 11:03 PM (IST)
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Digital Platforms Penalized: इंडिया अब डिजिटल हो गया है, लेकिन डिजिटल होने के केवल अच्छे पहलू ही नहीं हैं, बल्कि इसके कुछ बुरे और खराब पहलू भी हो सकते हैं. कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों को धोखाधड़ी का शिकार भी बना लेते हैं. ऐसे ही कुछ डार्क पैटर्न वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और करीब 9 प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगाया है.

CCPA ने लगाया जुर्माना
दरअसल हाल ही में राज्यसभा में सरकार के द्वारा इसे लेकर जानकारी पेश की गई है. जिसमें बताया गया है कि  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी के दौरान गुमराह करने वाले तरीकों यानी 'डार्क पैटर्न' के इस्तेमाल पर 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है. इनमें इंडिगो, जेप्टो, पर्स्ट क्राई, फिजिक्स वल्लाह और स्पाइसजेट का नाम भी शामिल है.

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किस कंपनी पर लगा कितना जुर्माना?
राज्यसभा में ये भी बताया गया है कि किस कंपनी पर किस डार्क पैटर्न के चलते कार्रवाई हुई और जुर्माना लगाया गया है:

  • CCPA ने जेप्टो मार्केटप्लेस पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जांच में पाया गया कि प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में सामान की कीमत कम दिखाई गई, लेकिन बाद में हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप फीस जोड़ दी गई.
  • CCPA ने फिजिक्स वल्लाह पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. प्लेटफॉर्म पर 'PW फाउंडेशन' के लिए 10 रुपये का डोनेशन पहले से चुना हुआ था. इसके अलावा, लोगों को उस डोनेशन को बनाए रखने के लिए इमोशनल मैसेज भी दिखाया गया.
  • CCPA को IndiGo के मोबाइल ऐप पर भी शिकायतें मिली थीं. एयरलाइन ग्राहकों को कोई सुविधा न लेने पर 'नौ आई विल टेक रिस्क' जैसा मैसेज दिखा रहा था.
  • BookMyShow पर टिकट बुक करते समय उसकी सामाजिक पहल BookASmile के लिए 1 रुपये का योगदान पहले से चुना हुआ था. CCPA ने इसे बास्केट स्नीकिंग माना और कंपनी को ये ऑप्शन हटाने का निर्देश दिया.
  • FirstCry पर CCPA ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इस कंपनी पर भी भ्रामक काउंटडाउन टाइमर और सब्सक्रिप्शन को दोबारा शुरू किया.
  • PharmaEasy के ऊपर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 
  • McAfee के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • SpiceJet के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 
  • Anuj Jindal पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

बता दें कि सरकार ने राज्यसभा में ये भी बताया कि जून 2025 में CCPA ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का खुद ऑडिट करने की सलाह दी थी, ताकि वो डार्क पैटर्न की पहचान कर सकें. इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से अब तक करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 05 Aug 2026 11:03 PM (IST)
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