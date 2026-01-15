''कल से मेट्रो भूल जाओ...'' कंपनी के बॉस ने कर्मचारी को थमाई SUV की चाबी, कहा- ''बहुत किया परेशान''
Viral video: इंडियन स्ट्रीटवियर लेबल Bluorng के फाउंडर्स सिद्धांत सभरवाल और मोकम सिंह ने एक कैजुअल हाउस पार्टी रखी थी. इसमें टीम के कई मेंबर शामिल हुए. यहीं राहुल को SUV गिफ्ट की गई.
Viral video: इंसान दिल लगाकर काम करता है ताकि कुछ और नहीं तो उसे बस अपने बॉस से शाबाशी ही मिले. लेकिन दिल्ली के एक स्टार्टअप ने तो कुछ ऐसा कर दिया, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है. कंपनी को फाउंडर्स ने अपने यहां काम करने वाले एक वर्कर को एक ऐसा नायाब तोहफा दिया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसे तोहफे में एक नई चमचमाती हुई SUV दी गई.
दरअसल, इंडियन स्ट्रीटवियर लेबल Bluorng के फाउंडर्स सिद्धांत सभरवाल और मोकम सिंह ने एक कैजुअल हाउस पार्टी रखी थी. इसमें टीम के कई मेंबर शामिल हुए. पहले तो बातों-बातों में सिद्धांत और मोकम ने एक टीम के तौर पर अपने सफर के बारे में बताना शुरू किया. फिर कंपनी के पहले कर्मचारी राहुल ओझा का जिक्र आया.
बॉस ने की कर्मचारी की तारीफ
सिद्धांत और मोकम ने राहुल को इस बात के लिए सराहा कि वह लगातार कंपनी के साथ बना रहा और हर उतार-चढ़ाव में साथ दिया. वायरल हुए वीडियो में सिद्धांत यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, ''हमारे साथ काम करना बहुत मुश्किल है. मैंने हमेशा राहुल को बहुत परेशान किया, लेकिन उसने हमेशा साथ दिया.''
सिद्धांत की इन बातों पर अपनी सहमति जताते हुए दूसरे टीम मेंबर्स मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगते हैं. सिद्धांत आगे यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टार्टअप को सिर्फ स्किल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो सिर्फ काम से कहीं आगे बढ़कर एक दीवार, एक सपोर्ट बन सके.
एकाएक चौंक गए सारे
फिर वह पल आया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. सबके सामने ओझा का नाम लेते हुए सिद्धांत ने कहा, ''राहुल, कल से मेट्रो को भूल जाओ'' और इतना कहते हुए उसे नई SUV की चाबी सौंप दी गई. पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. सबने राहुल को गले लगाते हुए इस पल का जश्न मनाया.
राहुल ने की महिंद्रा BE 6 की सवारी
इसके बाद सारे टीम मेंबर्स बाहर की ओर जाते हैं, जहां कवर किए हुए महिंद्रा BE 6 पर से लाल सैटिन की चादर को हटाया जाता है. इसके बार राहुल ने ड्राइवर सीट पर बैठकर कार की सवारी का लुत्फ उठाया और इस दौरान टीम के बाकी सदस्यों ने उसे बधाई दी.
