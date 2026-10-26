Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBlinkit से दही मंगाकर ऐसे फंसी महिला, 98000 रुपए का लग गया चूना

Blinkit से दही मंगाकर ऐसे फंसी महिला, 98000 रुपए का लग गया चूना

बेंगलुरु में Blinkit से खराब दही मिल जाने पर रिफंड मांगना महिला को भारी पड़ गया. फर्जी कस्टमर केयर और WhatsApp लिंक के जाल में फंसकर उन्होंने 98 हजार रुपये गंवा दिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 26 Oct 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

ऑनलाइन शॉपिंग में खराब सामान मिलने पर ग्राहक आमतौर पर रिफंड की उम्मीद करता है, लेकिन यही कोशिश कभी-कभी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. बेंगलुरु में एक महिला के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दही के एक पैकेट की शिकायत करते हुए वह साइबर ठगों के जाल में फंस गईं.

ठगों ने ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क किया और रिफंड दिलाने का भरोसा दिया. कुछ ही देर में महिला के बैंक खाते से 98 हजार निकल गए.

WhatsApp लिंक पर फोटो अपलोड करते ही बढ़ा खतरा

फोन उठाने वाले व्यक्ति ने महिला को खराब सामान का पैसा वापस दिलाने का भरोसा दिया. इसके लिए उसने WhatsApp पर एक लिंक भेजा और महिला से उस पर दही के फटे पैकेट की तस्वीर अपलोड करने को कहा. महिला ने निर्देशों का पालन किया.

इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया, उसने रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने का दावा करते हुए महिला को अपना डिजिटल पेमेंट अकाउंट खोलकर बैलेंस चेक करने के लिए कहा. महिला के मुताबिक, अकाउंट का पासवर्ड डालते ही ऐप उनकी स्क्रीन से गायब हो गया. कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते से 98 हजार रुपये कट चुके हैं.

दही का पैकेट खराब मिलने पर की रिफंड की कोशिश
 
रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के वसंत नगर में रहने वाली 56 साल की गृहिणी ने 17 अक्टूबर को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिलंकिट से दही मंगाया था. डिलीवरी मिलने पर उन्हें पैकेट फटा हुआ मिला. महिला ने इसकी शिकायत डिलीवरी एजेंट से की, जिसने उन्हें कस्टमर केयर से संपर्क करने की सलाह दी.

इसके बाद महिला ने इंटरनेट पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर खोजा और वहां मिले एक नंबर पर फोन कर दिया. उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह बात कर रही हैं, वह मददगार नहीं बल्कि ठग हो सकता है.

ऑनलाइन रिफंड लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बिलकिंट की आधिकारिक ऐप के भीतर उपलब्ध सपोर्ट विकल्पों का ही इस्तेमाल करें. कंपनी अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट करती है कि उसका कोई आधिकारिक कस्टमर केयर फोन नंबर नहीं है. अनजान नंबरों से मिले लिंक न खोलें और किसी को भी अपना OTP, UPI PIN, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी न बताएं.

अगर खाते से अनधिकृत लेनदेन हो जाए, तो तुरंत बैंक को सूचित करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. याद रखें, रिफंड पाने के लिए किसी अनजान व्यक्ति के बताए तरीके पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

साइबर क्राइम पुलिस कर रही मामले की जांच

अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज की, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें- UPI बना दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम, ट्रांजैक्शंस हर महीने 24000 करोड़ पार

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Fraud Blinkit Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
किस लड़की ने पहनी 440 करोड़ की ब्रा और तोड़ दिए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड
किस लड़की ने पहनी 440 करोड़ की ब्रा और तोड़ दिए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड
बिजनेस
वेनेजुएला से तेल मंगाना भारत के लिए नहीं आसान, अमेरिका बना रहा प्रेशर
वेनेजुएला से तेल मंगाना भारत के लिए नहीं आसान, अमेरिका बना रहा प्रेशर
बिजनेस
जनधन खातों में औसत बैलेंस रिकॉर्ड 5438 रुपए पहुंचा, जमा हुए 3.24 लाख करोड़
जनधन खातों में औसत बैलेंस रिकॉर्ड 5438 रुपए पहुंचा, जमा हुए 3.24 लाख करोड़
बिजनेस
UPI पर चार्ज क्यों जरूरी है? देश के सबसे बड़े बैंक SBI के चेयरमैन ने बताया
UPI पर चार्ज क्यों जरूरी है? देश के सबसे बड़े बैंक SBI के चेयरमैन ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
इंडिया
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget