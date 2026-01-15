क्रिप्टो मार्केट में तेजी; बिटकॉइन 96,000 डॉलर के पार, निवेशकों की लौटी दिलचस्पी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Rally: क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है. इसमें बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. पिछले दो दिनों से क्रिप्टो मार्केट में तेजी दर्ज की जा रही है. अमेरिका में बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की जानकारी मिलने के बाद से इसकी कीमतों में लगातार तेजी है.

साथ ही क्रिप्टो करेंसी बाजार में निवशकों का ईटीएफ इन्फ्लो भी बढ़ गया है. जिससे संकेत मिल रहे हैं कि, निवेशकों का रुझान फिर से क्रिप्टो की ओर लौट रहा है. बिटकॉइन की कीमत तो 96,000 डॉलर के पार चली गई है. आइए जानते हैं, आज बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का कीमत कितनी है?

बिटकॉइन की कीमतों में आया उछाल

कॉइनमार्केट कैप के अनुसार 15 जनवरी को बिटकॉइन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. दोपहर करीब 1:40 बजे बिटकॉइन 96,441 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. जो पिछले दिन की कीमत की तुलना में करीब 1.25 प्रतिशत की तेजी है.

बीते 7 दिनों की बात करें तो बिटकॉइन की कीमतें करीब 7 फीसदी तक उछल चुकी हैं. आखिरी 30 दिनों में बिटकॉइन ने करीब 11 फीसदी की तेजी रिकॉर्ड की है.

एथेरियम, टीथर और अन्य क्रिप्टो करेंसी का हाल

एथेरियम (Ethereum) की मौजूदा कीमत 3,323.29 डॉलर है. पिछले 24 घंटों में इसमें 0.47 फीसदी की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं बीएनबी (BNB) 938.26 डॉलर के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और 24 घंटे में इसमें 0.07 फीसदी की मामूली तेजी देखने को मिली है.

वहीं दूसरे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो सोलाना (Solana) की कीमत 144.25 डॉलर है. जिसमें बीते 24 घंटों में 0.52 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं टीथर (Tether) लगभग स्थिर बना हुआ है और इसकी कीमत 0.9996 डॉलर दर्ज की गई है. जबकि 24 घंटे में इसमें 0.01 फीसदी का हल्का उछाल देखने को मिला है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: कहीं अमेरिका में जमी-जमाई नौकरी न पड़ जाए खतरे में... H1B वीजा पर ट्रंप के नए फरमान का अब अलग टेंशन