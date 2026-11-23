Bisleri के पानी पर देश में बवाल, अब आया कंपनी का बयान, जानिए क्या सफाई दी?
FSSAI की कार्रवाई पर कंपनी ने जवाब देते हुए कहा है कि मामला 14 महीने पुराना है और गोवा स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (जो कंपनी के 143 प्लांट्स में से एक है) में बने एक बैच से जुड़ा है.
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बिसलेरी (Bisleri) ने FSSAI की कानूनी कार्रवाई और पानी के सैंपल फेल होने की खबरों पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. अपने बचाव में कंपनी ने कहा है कि मामला लगभग 14 महीने पुराना है. Bisleri के पानी का सैंपल टेस्ट में दो बार फेल हो गया था, जिसके बाद सरकारी संस्था FSSAI ने केस चलाने की मंजूरी दे दी.
अब बिसलेरी इंटरनेशनल ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह मामला 14 महीने पुराना है. पिछले साल 30 सितंबर को FSSAI की टीम ने गोवा प्लांट से कुल 6 नमूने लिए थे, जिनमें से 5 नमूने सभी गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे थे. केवल छठे नमूने की शुरुआती जांच में ब्रोमेट (Bromate) का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया था, जो 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की निर्धारित सीमा से थोड़ा ही अधिक था.
कंपनी ने सफाई में और क्या कहा?
कंपनी के अनुसार, नवंबर 2025 में अपील के बाद जब नमूने को रेफरल लैब भेजा गया, तो उसमें ब्रोमेट तो तय लिमिट के भीतर पाई गई, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी बताई गई. दोनों रिपोर्टों में विरोधाभास देखते हुए बिस्लेरी ने FSSAI से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र लैब में उसी बैच की दोबारा जांच कराई, जहां पानी सभी सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह सुरक्षित पाया गया.
यानी कि दोनों लैब रिपोर्टों में अंतर देखने के बाद कंपनी ने FSSAI से मान्यता प्राप्त एक बाहरी लैब में फिर से गोवा फैक्ट्री में बने उसी तारीख और उसी लॉट के पानी का सैंपल टेस्ट कराने के लिए भेजा, जिसमें पानी हर पैमाने पर पूरी तरह सुरक्षित निकला. कंपनी ने कहा, "पीने के पानी की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. क्वॉलिटी पर हमारी कड़ी नजर रहती है और इस मामले को उचित नियामक प्रक्रिया के जरिए सुलझाने के लिए हम FSSAI के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे."
Bisleri International Pvt. Ltd. issues statement after the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) had sanctioned prosecution against Bisleri International Pvt. Ltd. under the Food Safety and Standards Act, 2006, after a sample of its packaged drinking water failed safety tests. "We are aware of recent media reports that the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has issued a notice to Bisleri. The matter dates back approximately 14 months, to a batch produced in September 2025 at Bisleri’s Goa manufacturing facility, one of 143 plants in our network. On 30 September 2025, FSSAI collected six samples from the Goa facility. Initial testing found that five samples met all applicable standards. The sixth recorded a bromate level of 12 micrograms per litre, against the prescribed limit of 10 micrograms per litre. Following Bisleri’s appeal dated 22 November 2025, FSSAI sent that sample to a referral laboratory for retesting. The referral laboratory found bromate of the sample within the prescribed limit and separately flagged polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sample. The difference between the two results raised questions that Bisleri believed warranted clarification. Bisleri arranged for the same sample to be tested independently at an FSSAI-approved laboratory. That test found bromate within the prescribed limit. We submitted the independent test results to FSSAI’s Western Regional Office with a formal letter dated 2 February 2026. We received no further communication from FSSAI after that submission and understood the matter to be closed. To date, Bisleri has received no notice by email or in hard copy and has been unable to locate the reported notice on FSSAI’s website. Drinking water safety is a priority for Bisleri. We maintain stringent quality controls of over 90 tests across our 10-step manufacturing process and will continue to cooperate with FSSAI to address the matter through the appropriate regulatory process. A trusted brand for years, Bisleri remains safe for consumption..."— ANI (@ANI) November 23, 2026
क्या है मामला?
गोवा प्लांट वाले मामले में करीब 9 महीने शांत रहने के बाद रविवार (22 नवंबर 2026) को FSSAI ने घोषणा की कि दो अलग-अलग लैब टेस्ट में सैंपल फेल होने के कारण उनकी तरफ से अब बिस्लेरी के खिलाफ अदालत में केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
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