देश में बोतलबंद पानी के सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांडों में शामिल बिसलेरी के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है. इसकी वजह कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के एक नमूने का जांच में असुरक्षित पाया जाना है. खास बात यह है कि कंपनी की अपील के बाद दोबारा जांच हुई, लेकिन रेफरल लैब ने भी नमूने को असुरक्षित बताया.

FSSAI के मुताबिक, पहली जांच में पानी में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं मिली. दूसरी जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी सामने आई. इन निष्कर्षों के आधार पर नियामक ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है.

इस मामले में एक जरूरी बात समझना भी अहम है. अभियोजन की मंजूरी का मतलब अदालत में दोष साबित हो जाना नहीं है. यह नियामक की ओर से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति है. अब मामले का फैसला कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होगा.

बिसलेरी के पानी में क्या गड़बड़ी मिली?

FSSAI ने बताया कि बिसलेरी के परिसर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक नियामकीय नमूना लिया गया था. यहां पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का मतलब वह बोतलबंद पानी है जो मिनरल वाटर की श्रेणी में नहीं आता.

पहली जांच में ब्रोमेट की निर्धारित सीमा का उल्लंघन पाया गया. शुरुआती लैब रिपोर्ट में नमूना ब्रोमेट के तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और उसे असुरक्षित घोषित किया गया.

दूसरी जांच में PAHs की मौजूदगी अधिक पाई गई. कंपनी ने पहली रिपोर्ट के खिलाफ अपील की. इसके बाद नमूना रेफरल फूड लैब भेजा गया. वहां भी इसे असुरक्षित घोषित किया गया और इसकी वजह PAHs की मौजूदगी बताई गई.

FSSAI ने कहा कि दोनों लैब के निष्कर्षों से असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े नियमों का उल्लंघन स्थापित हुआ. हालांकि, सार्वजनिक रिपोर्टों में अभी तक नमूने में इन रसायनों की वास्तविक मात्रा, लागू सीमा, नमूना लेने की तारीख और संबंधित उत्पादन इकाई का विवरण सामने नहीं आया है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बाजार में बिकने वाली बिसलेरी की हर बोतल असुरक्षित है.

ब्रोमेट क्या है और पानी में कैसे पहुंचता है?

ब्रोमेट एक रासायनिक यौगिक है, जो पानी के उपचार की कुछ प्रक्रियाओं के दौरान बन सकता है. उदाहरण के लिए, ओजोनेशन में ओजोन गैस का इस्तेमाल पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है. अगर पानी में ब्रोमाइड पहले से मौजूद हो, तो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया के दौरान ब्रोमेट बन सकता है.

पानी को कीटाणुरहित करना जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में बनने वाले उप-उत्पादों पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है. इसी वजह से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए ब्रोमेट की अधिकतम सीमा तय की जाती है.

ब्रोमेट को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने पोटैशियम ब्रोमेट को Group 2B यानी संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी श्रेणी में रखा है. इसका अर्थ यह नहीं कि किसी एक नमूने में इसकी मौजूदगी से कैंसर होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है. जोखिम का आकलन मात्रा और संपर्क की अवधि सहित कई बातों पर निर्भर करता है.

PAHs क्या हैं और इनसे खतरा क्यों है?

PAHs यानी पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे रसायनों का समूह है, जो आमतौर पर कोयला, पेट्रोलियम और दूसरे जैविक पदार्थों के अधूरे दहन से बन सकते हैं. कुछ PAHs पर्यावरण में मौजूद रहते हैं और भोजन या पानी के संपर्क में आ सकते हैं.

इस समूह के सभी रसायनों का स्वास्थ्य पर असर एक जैसा नहीं होता. कुछ PAHs को कैंसरकारी माना गया है. उदाहरण के लिए, बेंजो[a]पाइरीन को IARC ने मनुष्यों के लिए कैंसरकारी (Group 1) वर्गीकृत किया है.

बिसलेरी के मामले में FSSAI ने PAHs की मौजूदगी का हवाला दिया है, लेकिन सार्वजनिक जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन-सा विशिष्ट PAH कितनी मात्रा में मिला. इसलिए किसी खास रसायन या स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में अतिरिक्त दावा करना उचित नहीं होगा.

पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है?

भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता जांचने के लिए FSSAI ने विस्तृत टेस्टिंग स्कीम जारी की है. यह व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू है. इसके तहत कंपनियों को पानी के स्रोत से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और तैयार उत्पाद तक की गुणवत्ता का रिकॉर्ड रखना होता है.

जांच के प्रमुख चरण इस तरह हैं

पानी के स्रोत की जांच: जिस स्रोत से पानी लिया जाता है, उसके इस्तेमाल से पहले उसकी जांच FSSAI द्वारा अधिसूचित NABL मान्यता प्राप्त लैब में कराना जरूरी है. लैब ISO/IEC 17025 प्रमाणित होनी चाहिए. अगर पानी का स्रोत बदला जाता है, तो नए स्रोत के पानी की सभी निर्धारित मानकों पर जांच करानी होती है.

माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट: पानी में ऐसे बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों की जांच होती है, जो संक्रमण और बीमारी का कारण बन सकते हैं. इनमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई. कोलाई से जुड़े संकेतक, साल्मोनेला, शिगेला, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जैसे सूक्ष्मजीव शामिल हैं. FSSAI की टेस्टिंग स्कीम में इन निर्धारित माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की मासिक जांच का प्रावधान है.

रासायनिक जांच: पानी में नाइट्रेट, नाइट्राइट, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक जैसे तत्वों और अन्य निर्धारित रासायनिक पदार्थों की जांच की जाती है. इसके अलावा कीटनाशक अवशेषों की भी जांच होती है. अलग-अलग पैरामीटर के लिए जांच की आवृत्ति अलग है. उदाहरण के लिए, कुछ सामान्य रासायनिक पैरामीटर की जांच हर तीन महीने में और कीटनाशक अवशेषों की जांच छह महीने में की जाती है.

बोतल और पैकेजिंग की जांच: सिर्फ पानी ही नहीं, उसे रखने वाली बोतल, ढक्कन और दूसरे पैकेजिंग मटेरियल की गुणवत्ता भी जरूरी है. FSSAI की योजना में प्लास्टिक और कांच की बोतलों के लिए पैकेजिंग मानकों के अनुरूप जांच का प्रावधान है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पैकेजिंग से कोई अवांछित पदार्थ पानी में न पहुंचे.

अगर किसी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में गड़बड़ी मिलती है, तो कंपनी को सुधारात्मक कदम उठाने होते हैं. उत्पादन और सप्लाई दोबारा शुरू करने से पहले लगातार पांच बैच के संतोषजनक माइक्रोबायोलॉजिकल नतीजे जरूरी हैं.

क्या अब पैकेज्ड पानी पर BIS मार्क जरूरी नहीं है?

यह इस मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव है. पहले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के लिए BIS सर्टिफिकेशन मार्क अनिवार्य था. लेकिन FSSAI के 17 दिसंबर 2025 के आदेश में बताया गया कि 17 अक्टूबर 2024 को संबंधित नियम में बदलाव के बाद अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन की शर्त हटा दी गई है.

इसका मतलब यह नहीं है कि अब कंपनियां बिना गुणवत्ता जांच के पानी बेच सकती हैं. FSSAI ने इसकी जगह अपनी टेस्टिंग स्कीम लागू की है, जिसका पालन सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को करना है. इसलिए केवल बोतल पर BIS मार्क न देखकर पानी को असुरक्षित मान लेना सही नहीं होगा.

FSSAI की कार्रवाई का कानूनी मतलब क्या है?

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ और मानक से कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के बीच अंतर है. अगर किसी खाद्य पदार्थ की प्रकृति या गुणवत्ता ऐसी है कि उससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे असुरक्षित माना जा सकता है. वहीं, कोई उत्पाद गुणवत्ता के तय मानक पर खरा न उतरे, लेकिन उससे स्वास्थ्य को नुकसान का आधार न हो, तो वह सब-स्टैंडर्ड की श्रेणी में आ सकता है.

बिसलेरी के मामले में FSSAI ने नमूने को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद अभियोजन की मंजूरी दी है. यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आगे बढ़ेगा. अभी उपलब्ध रिपोर्टों में कंपनी की ओर से इस कार्रवाई पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.

आम उपभोक्ता बोतलबंद पानी खरीदते समय क्या ध्यान रखें?

बोतल की सील टूटी हुई या ढीली न हो.

निर्माण और एक्सपायरी/बेस्ट बिफोर की तारीख जरूर देखें.

लेबल पर निर्माता का नाम, FSSAI लाइसेंस नंबर और बैच नंबर जांचें.

बोतल धूप या अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक रखी हुई न हो.

इस्तेमाल के बाद बोतल को दोबारा भरकर पीने से बचें, खासकर अगर वह डिस्पोजेबल बोतल हो.

पानी का रंग, गंध या स्वाद असामान्य लगे तो उसे न पिएं.

बिसलेरी के खिलाफ FSSAI की कार्रवाई सिर्फ एक ब्रांड से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता जांच और निगरानी की व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है. इस मामले में शुरुआती जांच में ब्रोमेट और अपील के बाद रेफरल लैब की जांच में PAHs की मौजूदगी सामने आई. अब कानूनी प्रक्रिया के जरिए आगे की कार्रवाई होगी.