Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने में 1.2% सुधार, पिछले हफ्ते 9% की बड़ी गिरावट.

निवेशकों की खरीदारी से सुधार, अब अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर ध्यान.

फेड की दर वृद्धि, मजबूत डॉलर सोने पर दबाव.

आज सोमवार, 23 नवंबर को एशियाई बाजारों में कारोबार के दौरान में सोने की कीमतों में 1.2% की रिकवरी आई है, जिससे इसकी कीमतें अब 3576 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया. पिछले हफ्ते करीब 9% की भारी गिरावट के साथ 14 महीने के निचले स्तर (3,513.54 डॉलर प्रति औंस) पर पहुंचने के बाद अब सोना कुछ संभला है.

शुक्रवार को सोने का भाव गिरकर पिछले 14 महीनों (सितंबर 2025) के सबसे निचले स्तर पर आ गया था. बीते हफ्ते सोने की कीमत में आई 9% की गिरावट बाजार के लिहाज से काफी बड़ी गिरावट मानी जा रही है. मार्च 2026 के बाद से यह पहला मौका था जब एक ही हफ्ते में सोना इतना ज्यादा सस्ता हुआ. सोने की कीमतों में आई इसी तेज गिरावट ने आज निचले स्तरों पर निवेशकों को खरीदारी करने का मौका दिया. यही वजह से कीमतें कुछ हद तक ऊपर उठी हैं. आज दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स (US Gold Futures) ने भी 1.7% की बढ़त हासिल की है.

अब अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर नजर

बुधवार को अमेरिका का 'पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर' (PCE) डेटा जारी होने वाला है, जिसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) महंगाई मापने के लिए सबसे अहम मानता है. यही आंकड़े तय करेंगे कि दिसंबर की बैठक में फेड ब्याज दरें और बढ़ाएगा या नहीं.

इस बीच, फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक ने शुक्रवार को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौजूदा पॉलिसी दर इतनी अधिक नहीं है कि उससे महंगाई के स्तर से निपटा जा सके. उनके इस बयान के बाद बाजार में दिसंबर की बैठक में 0.25% ब्याज दर बढ़ोतरी की 93% संभावना जताई जा रही है. ऊंची ब्याज दरें और 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा अमेरिकी डॉलर सोने की तेजी पर दबाव बनाए हुए हैं.

ऊंचे ब्याज दर और मजबूत डॉलर का सोने से कनेक्शन

जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सुरक्षित निवेश का विकल्प बदल जाता है. जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, तो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट पर निश्चित और सुरक्षित ब्याज बढ़ जाता है. ऐसे में बड़े निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाते हैं, जिससे सोने की मांग घटती है और दाम गिरते हैं.

वहीं, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार डॉलर में होता है इसलिए डॉलर जब महंगा होता जाता है, तब भारत सहित दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है इसलिए खरीदारी कम होने लगती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं.

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