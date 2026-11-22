अगर आप शादी के लिए सोने के गहने, सिक्के या गोल्ड बार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है. देश में सोने की शुद्धता और हॉलमार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) का आरोप है कि कुछ ज्वैलर्स और हॉलमार्किंग सेंटरों के बीच मिलीभगत से सोने की शुद्धता की गलत रिपोर्ट बनाई जा रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सोने में रेनियम पाउडर मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का मामला भी सामने आया है.

IBJA ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच और नियमों को सख्त करने की मांग की है. संगठन के मुताबिक, देश में करीब 4,000 ऐसे गोल्ड रिफाइनर्स हैं, जो BIS में रजिस्टर्ड नहीं हैं. इन पर निगरानी नहीं होने से अशुद्ध सोना बाजार तक पहुंचने का खतरा है.

कैसे हो रही है सोने की रिफाइनिंग?

IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक, कई इकाइयां सोने को पूरी तरह शुद्ध करने के बजाय सिर्फ उसे पिघलाने का काम करती हैं. इससे अशुद्ध सोना तैयार होता है, जो बाद में गहनों, सिक्कों और गोल्ड बार के रूप में बाजार में पहुंच सकता है. हालांकि, संगठन ने मांग की है कि सभी रिफाइनर्स को BIS के नियमों के दायरे में लाया जाए और ज्वैलर्स के लिए मान्यता प्राप्त रिफाइनर्स से ही सोना खरीदना जरूरी किया जाए.

रेनियम पाउडर से कैसे हो सकती है मिलावट?

इस पूरे मामले में रेनियम पाउडर का इस्तेमाल करके भी सोने की मिलवाट करने की चिंता जताई गई है. आरोप है कि चीन से लाए जाने वाले इस पाउडर को सोने में मिलाकर गहनों का वजन आसानी से बढ़ाया जा सकता है. बड़ी बात यह है कि सामान्य हॉलमार्किंग जांच में इस तरह की मिलावट को पकड़ना मुश्किल हो सकता है.

रेनियम का गलनांक 3,100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जबकि गहने बनाने के दौरान तापमान आमतौर पर 1,050 से 1,100 डिग्री सेल्सियस रहता है. ऐसे में रेनियम सामान्य प्रक्रिया में नहीं पिघलता, जिससे इसकी मिलावट पकड़ना नामुमकिन हो सकता है.

सोना खरीदते समय रखें ध्यान

IBJA की शिकायत के बाद BIS ने कल यानी 23 नवंबर को इस मामले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है. संगठन ने हॉलमार्किंग सेंटरों की अचानक जांच करने और शुद्धता की जांच से जुड़े नियम मजबूत करने की मांग की है. साथ ही IBJA ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोने के बार और सिक्के मान्यता प्राप्त रिफाइनर्स से ही खरीदें. भारत में हर साल करीब 800 से 850 टन सोने की खपत होती है. ऐसे में हॉलमार्किंग और रिफाइनिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना खरीदारों के भरोसे के लिए जरूरी है.

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