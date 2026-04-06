हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी क्रांति! जून से शुरू होगा 'बीमा सुगम', अब बिना कमीशन के मिलेगा सस्ता बीमा

इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी क्रांति! जून से शुरू होगा 'बीमा सुगम', अब बिना कमीशन के मिलेगा सस्ता बीमा

Bima Sugam Platform: जून 2026 से ‘बीमा सुगम’ प्लेटफॉर्म पर बिना कमीशन वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. इससे पॉलिसी सस्ती, पारदर्शी और आसान होगी. आइए जानते हैं, इस विषय में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bima Sugam Platform: आने वाले समय में जल्द ही भारत में बीमा खरीदने का तरीका और भी आसान हो सकता है. जून 2026 से बीमा सुगम पर ऐसे सामान्य बीमा प्रोडक्ट्स आने की उम्मीद है. जिनमें किसी तरह का कमीशन शामिल नहीं होगा. 

जानकारी के अनुसार इससे ग्राहकों को पॉलिसी लेना ज्यादा किफायती हो जाएगा. साथ ही पॉलिसी समझने में भी पहले से ज्यादा सहूलियत होगी. इस कदम का मकसद इंश्योरेंस को सस्ता, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लिए सरल बनाना है. 

एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी सुविधा

बीमा से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ऑल-इन-वन सॉल्यूशन के रूप में तैयार किया जा रहा है. बीमा सुगम के साथ लोग पॉलिसी खरीदने, रिन्यू करने और क्लेम करने जैसे सभी काम बिना किसी बिचौलियों के सीधे और आसानी से कर सकेंगे.

ग्राहकों के लिए क्या होगा नया बदलाव

आने वाले बदलावों में सबसे अहम बात यह है कि बीमा प्रोडक्ट्स पर लगने वाला कमीशन खत्म किया जा सकता है. अब एजेंट्स की जगह कंपनियां प्लेटफॉर्म को लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक की फीस देंगी. जिससे कुल लागत कम हो सकती है और ग्राहकों को सस्ता प्रीमियम मिलने की उम्मीद होगी.

साथ ही, पॉलिसी को समझने की प्रक्रिया को भी आसान किया जा रहा है. स्टैंडर्ड प्लान्स के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त ऑप्शन जोड़ने की सुविधा होगी. इससे अलग-अलग बीमा योजनाओं की तुलना करना बेहद सरल हो जाएगा. जिससे बीमा खरीदने वाले बेहतर चुनाव कर सकते हैं.

चरणों में शुरू होगी बीमा सेवाएं

बीमा सुगम में प्रोडक्ट्स को एक साथ लॉन्च करने के बजाय इन्हें अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा. इसकी शुरुआत जून 2026 से नई गाड़ियों के मोटर इंश्योरेंस से हो सकती है. इसके अगले चरण में अगस्त तक रिन्यूअल से जुड़े प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है.

सितंबर 2026 तक जीवन बीमा से जुड़े टर्म प्लान्स को जोड़ा जाएगा. इस तरह धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी बीमा सेवाएं लाने की योजना है. 

यह भी पढ़ें: Personal Loan with Education Loan: क्या एजुकेशन लोन चलते हुए भी मिल सकता है पर्सनल लोन? जानें क्या कहते हैं बैंकिंग नियम

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Bima Sugam Platform Insurance Without Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी क्रांति! जून से शुरू होगा 'बीमा सुगम', अब बिना कमीशन के मिलेगा सस्ता बीमा
इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी क्रांति! जून से शुरू होगा 'बीमा सुगम', अब बिना कमीशन के मिलेगा सस्ता बीमा
बिजनेस
ICICI प्रूडेंशियल: म्यूचुअल फंड में निवेश का स्मार्ट तरीका, एक ही स्कीम में पाएं ग्रोथ और डेट की सुरक्षा
ICICI प्रूडेंशियल:म्यूचुअल फंड में निवेश का स्मार्ट तरीका, एक ही स्कीम में पाएं ग्रोथ और डेट की सुरक्षा
बिजनेस
ईरान वॉर: डबल डिजिट में कमाई पर लगा 'ग्रहण', कैसे $110 का कच्चा तेल चकनाचूर करेगा आपका ख्वाब?
ईरान वॉर: डबल डिजिट में कमाई पर लगा 'ग्रहण', कैसे $110 का कच्चा तेल चकनाचूर करेगा आपका ख्वाब?
बिजनेस
अमीर और अमीर, गरीब और गरीब! देश के 1688 रईसजादों के पास है 50% GDP के बराबर दौलत
अमीर और अमीर, गरीब और गरीब! देश के 1688 रईसजादों के पास है 50% GDP के बराबर दौलत
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Delhi Assembly Security: किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?
आईपीएल 2026
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास; जानें ताजा अपडेट 
KKR फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 करोड़ वाले गेंदबाज ने शुरू किया अभ्यास
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
ट्रेंडिंग
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
किसी शाही महल से कम नहीं अमृत भारत का नया कोच, रेल मंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो, इंटरनेट हैरान
यूटिलिटी
ये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक
ये बात आप नहीं जानते! चाय-नाश्ते के खर्च में जमा करें सोना, जानें 'डिजिटल गोल्ड' का मैजिक
Results
CBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget