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ICICI प्रूडेंशियल: म्यूचुअल फंड में निवेश का स्मार्ट तरीका, एक ही स्कीम में पाएं ग्रोथ और डेट की सुरक्षा
बाजार के बदलते मिजाज और निवेशकों की जरूरतों को देखते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल (ICICI Prudential) ने अपने 'थीमैटिक एडवांटेज फंड' को अब 'एग्रेसिव हाइब्रिड एक्टिव FOF' के रूप में पेश किया है.
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Source: IOCL