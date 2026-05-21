Milk Price Hike: केरल, पंजाब के बाद अब इस राज्य में बढ़े दूध के दाम, जानें कब से लागू होंगी नई कीमतें

Milk Price Hike: केरल और पंजाब की कंपनियों के दूध के दाम बढ़ाने के बाद अब बिहार की सुधा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया है. सुधा डेयरी के दूध की कीमत अब 2 रुपये बढ़ जाएगी. ये फैसला 22 मई से लागू होगा.