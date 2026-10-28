Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभोपाल में खुला भारत का पहला कचरा कैफे, प्लास्टिक दो, पोहा लो

भोपाल में खुला भारत का पहला कचरा कैफे, प्लास्टिक दो, पोहा लो

भोपाल के कचरा कैफे में लोग प्लास्टिक, पुराने अखबार और दूसरे सूखे कचरे के बदले खाना, चाय-कॉफी व जरूरी सामान आराम से पा सकते हैं. यह पहल स्वच्छता, रिसाइक्लिंग और महिला रोजगार को बढ़ावा देती है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 28 Oct 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

भोपाल में कचरे को कमाई का जरिया बनाने वाली एक अनोखी पहल लोगों का ध्यान खींच रही है. यहां घरों में बेकार पड़े पुराने अखबार, प्लास्टिक, किताबें और दूसरे रिसाइकिल होने वाले सामान को फेंकने के बजाय उनसे खाने-पीने की चीजें और जरूरत का सामान हासिल किया जा सकता है. इस पहल का नाम ‘कचरा कैफे’ है, जिसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता बढ़ाने के साथ लोगों को कचरे के सही निपटान के लिए प्रोत्साहित करना है. इस कैफे में केवल प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि कई तरह का घरेलू कचरा स्वीकार किया जाता है. इसमें पुराने अखबार, किताबें, कागज, गत्ते के डिब्बे, ई-वेस्ट और पुराने कपड़े जैसी चीजें शामिल हैं.

लोगों को मिलने वाले पॉइंट्स का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों के अलावा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है. कैफे से जुड़ी पहल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार कपड़े के बैग, सजावटी सामान और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाता है.

कचरे के बदले मिलते हैं खाने-पीने के सामान

कचरा कैफे का मॉडल काफी दिलचस्प है, यहां लोग घरों से इकट्ठा किया गया सूखा कचरा लेकर पहुंचते हैं. सामान का वजन और उसकी श्रेणी जांचने के बाद उसके बदले पॉइंट्स या कचरा करेंसी दी जाती है. इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लोग कैफे से भोजन, चाय-कॉफी और अन्य उपलब्ध चीजें ले सकते हैं.

इस व्यवस्था से घरों में जमा बेकार सामान को उपयोगी संसाधन में बदलने का मौका मिलता है. खास बात यह है कि जरूरतमंद लोग भी कचरा जमा करके उसके बदले भोजन हासिल कर सकते हैं. इससे स्वच्छता के साथ सामाजिक मदद को भी बढ़ावा मिलता है.

भोपाल में कहां शुरू हुई यह पहल?

भोपाल में इस पहल की शुरुआत 10 नंबर मार्केट से हुई थी. इसके बाद बोट क्लब और बिट्टन मार्केट जैसे स्थानों पर भी कचरा कैफे शुरू किए गए. नगर निगम की इस पहल का मकसद लोगों की रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना और कचरे को संसाधन के रूप में देखने की सोच विकसित करना है.

कुल मिलाकर, कचरा कैफे यह दिखाता है कि सही व्यवस्था और लोगों की भागीदारी से बेकार समझी जाने वाली चीजों का भी उपयोग हो सकता है. हालांकि, इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग नियमित रूप से कचरा अलग करके जमा करें और एकत्रित सामग्री का उचित तरीके से निपटान हो.

महिलाओं को रोजगार देने पर भी जोर

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कैफे के संचालन और उपयोगी उत्पाद तैयार करने जैसे कामों में भागीदारी करती हैं. इससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं और स्थानीय स्तर पर तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलती है.

कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में इकट्ठा करने से रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है. इससे प्लास्टिक और दूसरे पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को सामान्य कूड़े के साथ फेंकने से बचाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Gold Rate: अब सोना नहीं खरीद रहे सुनार, ग्राहकों के साथ ज्वेलर्स भी कंफ्यूज

यह भी देखें- 

 

 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Bhopal Kachra Cafe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
PNB की ब्रांच से 35 करोड़ रुपए गायब, बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे ग्राहक
PNB की ब्रांच से 35 करोड़ रुपए गायब, बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे ग्राहक
बिजनेस
सिर्फ 3 दिन में मिलेगा नया GST नंबर, रजिस्ट्रेशन में 5 बड़े बदलाव जानें
सिर्फ 3 दिन में मिलेगा नया GST नंबर, रजिस्ट्रेशन में 5 बड़े बदलाव जानें
बिजनेस
8वें वेतन आयोग को 1 साल पूरा, 6 महीने में आ सकती है रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग को 1 साल पूरा, 6 महीने में आ सकती है रिपोर्ट
बिजनेस
मां ने जेवर बेचकर बेटे को दिए 16 लाख, आयकर ने भेज दिया Tax नोटिस
मां ने जेवर बेचकर बेटे को दिए 16 लाख, आयकर ने भेज दिया Tax नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
इंडिया
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget