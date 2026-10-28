भोपाल में खुला भारत का पहला कचरा कैफे, प्लास्टिक दो, पोहा लो

भोपाल में कचरे को कमाई का जरिया बनाने वाली एक अनोखी पहल लोगों का ध्यान खींच रही है. यहां घरों में बेकार पड़े पुराने अखबार, प्लास्टिक, किताबें और दूसरे रिसाइकिल होने वाले सामान को फेंकने के बजाय उनसे खाने-पीने की चीजें और जरूरत का सामान हासिल किया जा सकता है. इस पहल का नाम ‘कचरा कैफे’ है, जिसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता बढ़ाने के साथ लोगों को कचरे के सही निपटान के लिए प्रोत्साहित करना है. इस कैफे में केवल प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि कई तरह का घरेलू कचरा स्वीकार किया जाता है. इसमें पुराने अखबार, किताबें, कागज, गत्ते के डिब्बे, ई-वेस्ट और पुराने कपड़े जैसी चीजें शामिल हैं.

लोगों को मिलने वाले पॉइंट्स का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों के अलावा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है. कैफे से जुड़ी पहल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार कपड़े के बैग, सजावटी सामान और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाता है.

कचरे के बदले मिलते हैं खाने-पीने के सामान

कचरा कैफे का मॉडल काफी दिलचस्प है, यहां लोग घरों से इकट्ठा किया गया सूखा कचरा लेकर पहुंचते हैं. सामान का वजन और उसकी श्रेणी जांचने के बाद उसके बदले पॉइंट्स या कचरा करेंसी दी जाती है. इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लोग कैफे से भोजन, चाय-कॉफी और अन्य उपलब्ध चीजें ले सकते हैं.

इस व्यवस्था से घरों में जमा बेकार सामान को उपयोगी संसाधन में बदलने का मौका मिलता है. खास बात यह है कि जरूरतमंद लोग भी कचरा जमा करके उसके बदले भोजन हासिल कर सकते हैं. इससे स्वच्छता के साथ सामाजिक मदद को भी बढ़ावा मिलता है.

भोपाल में कहां शुरू हुई यह पहल?

भोपाल में इस पहल की शुरुआत 10 नंबर मार्केट से हुई थी. इसके बाद बोट क्लब और बिट्टन मार्केट जैसे स्थानों पर भी कचरा कैफे शुरू किए गए. नगर निगम की इस पहल का मकसद लोगों की रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना और कचरे को संसाधन के रूप में देखने की सोच विकसित करना है.

कुल मिलाकर, कचरा कैफे यह दिखाता है कि सही व्यवस्था और लोगों की भागीदारी से बेकार समझी जाने वाली चीजों का भी उपयोग हो सकता है. हालांकि, इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग नियमित रूप से कचरा अलग करके जमा करें और एकत्रित सामग्री का उचित तरीके से निपटान हो.

महिलाओं को रोजगार देने पर भी जोर

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कैफे के संचालन और उपयोगी उत्पाद तैयार करने जैसे कामों में भागीदारी करती हैं. इससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं और स्थानीय स्तर पर तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलती है.

कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में इकट्ठा करने से रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है. इससे प्लास्टिक और दूसरे पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को सामान्य कूड़े के साथ फेंकने से बचाया जा सकता है.

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