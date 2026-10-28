PNB की ब्रांच से 35 करोड़ रुपए गायब, बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे ग्राहक

ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा से खाताधारकों के करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब 35 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आशंका है. मामला सामने आने के बाद बैंक में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचने लगे हैं. किसी को अपनी FD की चिंता है, तो कोई अपने सेविंग अकाउंट में जमा रकम का हिसाब मांग रहा है.

ग्राहकों का आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना एफडी बंद कर दी गईं और खातों से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है. वहीं, बैंक की ओर से ग्राहकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनकी रकम वापस मिलेगी. मामले की जांच शुरू हो गई है.

PNB की किस ब्रांच का है मामला?

ये मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से जुड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये शाखा ऐच्छर गांव में है. यहां कई खाताधारकों ने अपनी बचत और एफडी के रूप में बड़ी रकम जमा कर रखी थी.

आरोप है कि कुछ खाताधारकों की एफडी समय से पहले बंद कर दी गईं और उनकी रकम दूसरे खातों में भेज दी गई. कुछ ग्राहकों ने सेविंग अकाउंट से भी लाखों रुपए गायब होने की शिकायत की है. शुरुआती शिकायतों में करीब 35 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है. हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि कुल कितनी रकम प्रभावित हुई है.

80 लाख की FD हुई गायब!

बैंक पहुंचे ग्राहकों ने अपनी परेशानी बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अमरपाल नाम के एक खाताधारक का कहना है कि उनकी बैंक में 80 लाख रुपए की तीन एफडी थीं. उनका आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना एफडी बंद कर दी गईं. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी गई है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी रकम वापस मिलने का इंतजार है.

एक और खाताधारक बृजेश कुमार ने बताया कि उनके खाते में 1.18 करोड़ रुपए थे. जब वह पैसे निकालने बैंक पहुंचे, तो उन्हें खाते में जीरो बैलेंस होने की जानकारी मिली. बृजेश के मुताबिक, बैंक की ओर से दिवाली से पहले पैसा वापस मिलने का भरोसा दिया गया है, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर चिंता है कि रकम कब तक वापस आएगी.

वहीं, बीना नाम की एक महिला खाताधारक ने कहा कि उन्होंने सरकारी बैंक समझकर अपना पैसा जमा किया था. अब बैंक की ओर से आवेदन देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रकम कब तक वापस मिलेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

बैंक ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर राजेश निगम ने खाताधारकों को भरोसा दिलाया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में मैनेजर ने कहा, 'मामले की जांच की जा रही है. जिसका भी पैसा बैंक में है, मिलेगा. बैंक में चेकिंग चल रही है और पैसा सबको मिल रहा है.लोगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रोसेस चल रहा है, सबका पैसा मिलेगा. आगे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बैंक है. किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.'

हालांकि बैंक मैनेजर ने मामले के बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता. मुझे कुछ समय दीजिए. आगे इस सवाल पर कि सिर्फ यही ब्रांच है या और भी ब्रांचों के साथ ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी ब्रांच में ऐसा हुआ है.

मैनेजर समेत पांच कर्मचारी सस्पेंड

मामले के सामने आने के बाद बैंक की ओर से कार्रवाई भी की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाखा प्रबंधक समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. शाखा में नए कर्मचारियों की तैनाती की गई है. बैंक की आंतरिक टीम भी मामले की जांच कर रही है.

उधर, खाताधारकों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक कई लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खातों से रकम कैसे निकाली गई या दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई और इसमें किन लोगों की भूमिका थी.

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