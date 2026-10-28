Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमां ने जेवर बेचकर बेटे को दिए 16 लाख, आयकर ने भेज दिया Tax नोटिस

मां ने जेवर बेचकर बेटे को दिए 16 लाख, आयकर ने भेज दिया Tax नोटिस

मां ने 642 ग्राम सोने के गहने बेचकर बेटे को पूरे 16 लाख रुपये का उपहार दिया. आयकर विभाग ने बैंक जमा पर सवाल उठाए, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर ITAT ने 13.04 लाख रुपये की बढ़ोतरी हटाकर राहत दी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 28 Oct 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति को अपनी मां से मिले 16 लाख रुपये के नकद उपहार को लेकर आयकर विभाग के सवालों का सामना करना पड़ा. मामला बैंक खाते में जमा रकम और संपत्ति में निवेश से जुड़ा था.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उपलब्ध दस्तावेजों और मां की ओर से दिए गए उपहार के सबूतों पर विचार करने के बाद करदाता को राहत दे दी. इस फैसले में पारिवारिक उपहार के स्रोत को साबित करने वाले दस्तावेजों की अहमियत सामने आई.

मां ने 642 ग्राम सोने के गहने बेचकर दिए थे पैसे

करदाता की ओर से ट्रिब्यूनल में बताया गया कि उनकी मां ने अपने पुराने सोने के गहने बेचकर यह रकम जुटाई थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मां ने 642 ग्राम सोने के आभूषण बेचे थे और उससे प्राप्त राशि में से 16 लाख रुपये बेटे को उपहार के रूप में दिए थे.

इस दावे को साबित करने के लिए करदाता ने नोटरी से गिफ्ट डीड प्रस्तुत किया, दस्तावेज पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी थे. इसके अलावा, पंजीकृत मूल्यांकन कर्ता की रिपोर्ट में आभूषणों की कीमत 18.36 लाख रुपये आंकी गई थी. इन दस्तावेजों के जरिए मां के पास सोना होने और उससे रकम प्राप्त होने की बात का समर्थन किया गया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जयपुर के झूठा राम से जुड़ा है, जिनका आयकर आकलन साल 2012-13 के दौरान विभाग की जांच के दायरे में आया था. विभाग को जानकारी मिली थी कि उन्होंने करीब 20.23 लाख रुपये अचल संपत्ति खरीदने में लगाए और बैंक खाते में 13.04 लाख रुपये नकद जमा किए थे.

शुरुआत में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के कारण विभाग ने पुराने आकलन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की. बाद में करदाता ने अपनी आय घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया, लेकिन अधिकारी उनके वित्तीय लेनदेन की व्याख्या से संतुष्ट नहीं हुए.

इसके बाद संपत्ति में निवेश और बैंक खाते में जमा नकदी को लेकर उनकी आय में अतिरिक्त रकम जोड़ी गई. अपील के दौरान संपत्ति में निवेश से संबंधित लगभग 20.23 लाख रुपये की बढ़ोतरी हटा दी गई, लेकिन 13.04 लाख रुपये की नकद जमा पर की गई कार्रवाई बरकरार रही. इसी फैसले को चुनौती देते हुए करदाता ने ITAT का दरवाजा खटखटाया.

परिवार से मिले पैसों के लिए दस्तावेज क्यों जरूरी?

यह मामला बताता है कि परिवार के किसी सदस्य से बड़ी रकम मिलने पर उसके स्रोत का प्रमाण रखना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. केवल यह कहना कि पैसा माता-पिता ने दिया है, हर विवाद में पर्याप्त नहीं होगा. उपहार विलेख, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति या सोने की बिक्री से जुड़े प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेज भविष्य में रकम के स्रोत को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं.

आयकर नियमों के तहत माता-पिता से मिले उपहार कर-मुक्त होते हैं, लेकिन रकम का वास्तविक स्रोत और लेनदेन की परिस्थितियां जांच के दौरान महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इसलिए बड़े वित्तीय लेनदेन में उचित रिकॉर्ड रखना समझदारी है.

ITAT ने क्यों दी करदाता को राहत?

जयपुर स्थित ITAT की पीठ ने मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों की जांच की. ट्रिब्यूनल ने माना कि मां से मिले उपहार के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे. मां और बेटे के रिश्ते, उपहार विलेख, गवाहों तथा सोने के मूल्यांकन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस रकम को संदिग्ध मानने का आधार स्वीकार नहीं किया गया.

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने बैंक खाते में जमा 13.04 लाख रुपये को अघोषित आय मानकर जोड़ी गई रकम को हटाने का आदेश दिया. यह फैसला 6 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया.

यह भी पढ़ें- चांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?

यह भी देखें- 

 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Income Tax Gift Deed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ऑटो का मिनिमम किराया हुआ दोगुना, 13 साल बाद 25 से 50 रुपए हुआ
ऑटो का मिनिमम किराया हुआ दोगुना, 13 साल बाद 25 से 50 रुपए हुआ
बिजनेस
कब-कब कितना बढ़ा DA, शुरुआत से समझें पूरा हिसाब, अब कितनी होगी बढ़ोतरी?
कब-कब कितना बढ़ा DA, शुरुआत से समझें पूरा हिसाब, अब कितनी होगी बढ़ोतरी?
बिजनेस
इस फेस्टिव सीजन चेक करें अपना Financial Health Score, ये एप करेगा मदद
इस फेस्टिव सीजन चेक करें अपना Financial Health Score, ये एप करेगा मदद
बिजनेस
विधवा के खाते में आए 60 लाख , मिला Tax नोटिस, कोर्ट में कैसे जीती महिला?
विधवा के खाते में आए 60 लाख , मिला Tax नोटिस, कोर्ट में कैसे जीती महिला?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कमजोर पड़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, 3 घंटे से एक ही जगह पर है अर्नब
कमजोर पड़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, 3 घंटे से एक ही जगह पर है अर्नब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
वाराणसी में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
इंडिया
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget