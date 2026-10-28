मां ने जेवर बेचकर बेटे को दिए 16 लाख, आयकर ने भेज दिया Tax नोटिस

राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति को अपनी मां से मिले 16 लाख रुपये के नकद उपहार को लेकर आयकर विभाग के सवालों का सामना करना पड़ा. मामला बैंक खाते में जमा रकम और संपत्ति में निवेश से जुड़ा था.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उपलब्ध दस्तावेजों और मां की ओर से दिए गए उपहार के सबूतों पर विचार करने के बाद करदाता को राहत दे दी. इस फैसले में पारिवारिक उपहार के स्रोत को साबित करने वाले दस्तावेजों की अहमियत सामने आई.

मां ने 642 ग्राम सोने के गहने बेचकर दिए थे पैसे

करदाता की ओर से ट्रिब्यूनल में बताया गया कि उनकी मां ने अपने पुराने सोने के गहने बेचकर यह रकम जुटाई थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मां ने 642 ग्राम सोने के आभूषण बेचे थे और उससे प्राप्त राशि में से 16 लाख रुपये बेटे को उपहार के रूप में दिए थे.

इस दावे को साबित करने के लिए करदाता ने नोटरी से गिफ्ट डीड प्रस्तुत किया, दस्तावेज पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी थे. इसके अलावा, पंजीकृत मूल्यांकन कर्ता की रिपोर्ट में आभूषणों की कीमत 18.36 लाख रुपये आंकी गई थी. इन दस्तावेजों के जरिए मां के पास सोना होने और उससे रकम प्राप्त होने की बात का समर्थन किया गया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जयपुर के झूठा राम से जुड़ा है, जिनका आयकर आकलन साल 2012-13 के दौरान विभाग की जांच के दायरे में आया था. विभाग को जानकारी मिली थी कि उन्होंने करीब 20.23 लाख रुपये अचल संपत्ति खरीदने में लगाए और बैंक खाते में 13.04 लाख रुपये नकद जमा किए थे.

शुरुआत में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के कारण विभाग ने पुराने आकलन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की. बाद में करदाता ने अपनी आय घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया, लेकिन अधिकारी उनके वित्तीय लेनदेन की व्याख्या से संतुष्ट नहीं हुए.

इसके बाद संपत्ति में निवेश और बैंक खाते में जमा नकदी को लेकर उनकी आय में अतिरिक्त रकम जोड़ी गई. अपील के दौरान संपत्ति में निवेश से संबंधित लगभग 20.23 लाख रुपये की बढ़ोतरी हटा दी गई, लेकिन 13.04 लाख रुपये की नकद जमा पर की गई कार्रवाई बरकरार रही. इसी फैसले को चुनौती देते हुए करदाता ने ITAT का दरवाजा खटखटाया.

परिवार से मिले पैसों के लिए दस्तावेज क्यों जरूरी?

यह मामला बताता है कि परिवार के किसी सदस्य से बड़ी रकम मिलने पर उसके स्रोत का प्रमाण रखना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. केवल यह कहना कि पैसा माता-पिता ने दिया है, हर विवाद में पर्याप्त नहीं होगा. उपहार विलेख, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति या सोने की बिक्री से जुड़े प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेज भविष्य में रकम के स्रोत को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं.

आयकर नियमों के तहत माता-पिता से मिले उपहार कर-मुक्त होते हैं, लेकिन रकम का वास्तविक स्रोत और लेनदेन की परिस्थितियां जांच के दौरान महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इसलिए बड़े वित्तीय लेनदेन में उचित रिकॉर्ड रखना समझदारी है.

ITAT ने क्यों दी करदाता को राहत?

जयपुर स्थित ITAT की पीठ ने मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों की जांच की. ट्रिब्यूनल ने माना कि मां से मिले उपहार के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे. मां और बेटे के रिश्ते, उपहार विलेख, गवाहों तथा सोने के मूल्यांकन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस रकम को संदिग्ध मानने का आधार स्वीकार नहीं किया गया.

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने बैंक खाते में जमा 13.04 लाख रुपये को अघोषित आय मानकर जोड़ी गई रकम को हटाने का आदेश दिया. यह फैसला 6 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया.

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