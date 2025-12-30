नए साल 2026 के लिए ब्रोकरेज की पहली पसंद; ये 5 शेयर दे सकते हैं दमदार रिटर्न, जानें डिटेल
साल 2025 भारतीय घरेलू बाजार के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा है. अब निवेशकों का ध्यान नए साल में बेहतर मुनाफा देने वाली कंपनियों पर होगा. ब्रोकरेज फर्म ने 2026 के लिए 5 ऐसे स्टॉक्स की पहचान की हैं..
Motilal Oswal Stock Picks 2026: इस सप्ताह नए साल 2026 की शुरुआत हो रही है. साल 2025 भारतीय घरेलू बाजार के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा है. अब निवेशकों का ध्यान नए साल में बेहतर मुनाफा देने वाली कंपनियों पर होगा.
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2026 के लिए 5 ऐसे स्टॉक्स की पहचान की है. जिनमें मजबूत कमाई की संभावनाएं बन सकती हैं. ब्रोकरेज का मानना है कि 2026 तेजी भरे बाजार की बजाय कमाई में सुधार और स्थिर ग्रोथ का साल हो सकता है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में...
1. भारती एयरटेल
फर्म ने भारती एयरटेल के लिए वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीब 15 प्रतिशत और EBITDA में 18 फीसदी की सालाना बढ़त की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज ने शेयर का टार्गेट प्राइस 2,365 रुपये तय किया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 12 प्रतिशत की तेजी दिखाता है.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)
ब्रोकरेज फर्म ने एसबीआई के लिए 1,100 रुपये के टार्गेट प्राइस तय किया है. जो कंपनी के मौजूदा भाव से करीब 14 फीसदी तेजी को दिखाता है. साथ ही फर्म ने वित्त वर्ष 2027 में RoA करीब 1.1 फीसदी और RoE लगभग 15.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है.
3. एचसीएल टेक्नोलॉजीज
मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एचसीएल टेक आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दम पर अन्य लार्ज कैप आईटी कंपनियों से अलग नजर आती है. कंपनी के AI आधारित सॉल्यूशंस को शुरुआती स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
इन्हीं मजबूत फैक्टर्स के आधार पर ब्रोकरेज ने HCL Tech का टार्गेट प्राइस 2,150 रुपये रखा है. जो मौजूदा भाव से करीब 29 फीसदी ज्यादा है.
4. इटरनल (जोमैटो)
ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी में निवेश जारी रहने और EBITDA मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार होने के कारण यह निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकती है. ब्रोकरेज ने शेयर का टार्गेट प्राइस 410 रुपये तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 46 प्रतिशत ऊपर है.
5. टीवीएस मोटर
मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक टीवीएस मोटर के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है. कंपनी का प्रदर्शन ऑटो सेक्टर क्षेत्र में बेहतर बना हुआ है. कंपनी शेयरों को मजबूत त्योहारी मांग, जीएसटी रिफॉर्म और दोपहिया व ईवी सेगमेंट में बढ़ती मार्केट हिस्सेदारी का सहारा मिल रहा है.
साथ ही कंपनी का निर्यात भी मजबूत है, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है. इन्हीं आधारों पर फर्म ने टीवीएस मोटर का टार्गेट प्राइस 4,159 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 14% ज्यादा है.
