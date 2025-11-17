लाखों पर खेल रहा है यह मोमो वाला, पांच घंटे स्टॉल लगाकर हर रोज के कमा रहा 1,04,500 रुपये

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिनकी सच्चाई कई बार हमें हैरान कर रख देती है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जो बेंगलुरु का बताया जा रहा है. इस वीडियो के मुताबिक, यहां एक मोमोज बेचने वाला महीने के लाखों रुपये कमा रहा है. इस हिसाब से महीने की उसकी कमाई करीब 31 लाख रुपये बैठ रही है.

पांच घंटे में लाखों की कमाई

इंस्टाग्राम पर cassiusclydepereira नाम के क्रिएटर ने इस वीडियो को शेयर किया है. इसमें दिखाया गया है कि बेंगलुरु शहर में सड़क किनारे एक मोमोज का स्टॉल लगाने वाला दिन के 1,04,500 रुपये कमा रहा है और इस हिसाब से महीने के लगभग 31.35 लाख रुपये उसकी कमाई हो रही है. ऐसा भी नहीं है कि मोमोज की यह दुकान दिन-रात खुली रहती है.

दुकानदार रोजाना शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ पांच घंटे अपनी दुकान लगाता है. इस दौरान दुकान पर कस्टमर्स की भारी भीड़ लगी रहती है. वीडियो में देखा गया कि दुकान खुलने के पहले ही घंटे में मोमोज वाले ने 118 प्लेट मोमोज बेच दिए. जिस दिन का यह वीडियो है उस दिन करीब 950 प्लेट मोमोज बेचे गए. एक प्लेट की कीमत 110 रुपये थी. इस तरह दुकान बंद होने तक मोमोज वाले की 1,04,500 रुपये की कमाई हुई.

क्या B.Com ग्रैजुएट से ज्यादा कमा रहा मोमो वाला?

वीडियो में कंटेट क्रिएटर कैसी को भी दुकानदार का हाथ बंटाते हुए देखा जा सकता है. इसमें वह प्लेट सजाते, काम करने का तरीका सीखते, मोमोज तलते और ग्राहकों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. कैसी के इस वीडियो का थीम था कि क्या एक मोमोज बेचने वाला एक बी.कॉम (B.Com) ग्रेजुएट से ज्यादा कमा सकता है?

वीडियो पर आ रहे मजेदार रिएक्शंस

सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर कई अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, ''क्या ये लोग इंटर्नशिप पर लोग रख रहे हैं. क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं?''

एक और यूजर ने लिखा, ''NEET क्वॉलीफाई कर 5.5 साल तक MBBS की पढ़ाई कर एक इंसान महीने के 11-15 हजार रुपये कमा रहा है और एक मोमोज वाला इससे कहीं ज्यादा... यही भारत है.''