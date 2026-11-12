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हिंदी न्यूज़बिजनेसभाई दूज के बाद दाम हुए धड़ाम, जानें 12 नवंबर को सोना- चांदी का ताजा रेट

भाई दूज के बाद दाम हुए धड़ाम, जानें 12 नवंबर को सोना- चांदी का ताजा रेट

दिवाली के बाद सोना और चांदी का रेट थमा है या नहीं, ये देखने वाली बात है. आज तो सोना और चांदी दोनों ही सस्ते होते नजर आ रहे हैं. यहां से आप सोने- चांदी के ताजा रेट के बारे में जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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त्योहारों का मौसम लगभग जा चुका है. अब सिर्फ छठ पूजा ही सेलिब्रेट करना बचा है, जिसमें सोना और चांदी खरीदने की कोई परंपरा नहीं है. लेकिन त्योहार खत्म होने के साथ- साथ शादियों का सीजन आ गया है. भाई दूज के दिन से ही गलियों से हल्दी की खुशबू और शहनाईयों की आवाज सुनाई देने लगी है. ऐसे में सोना और चांदी खरीदने का दौर एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. श

शादी के इस सीजन मे सोना और चांदी कितने सस्ते या महंगे हुए हैं, इसके बारे में लोग रोज ही पता करते हैं. यहां से आप आज के सोना- चांदी के ताजा रेट देख सकते हैं. वैसे खुशी की बात है कि आज, गुरुवार को सोना और चांदी, दोनों ही सस्ती हुई है. 

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आज सोना कितना सस्ता हुआ?

MCX पर आज 24 कैरेट सोने का भाव 0.46% गिर गया है. मतलब सोना आज 641 रुपए गिरावट के साथ 1,39,075 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. पिछले कारोबारी दिन 1,39,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

सोने का ताजा रेट लिस्ट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 139950 रुपए
मुंबई 139800 रुपए
कोलकाता 139800 रुपए
चेन्नई 139800 रुपए
लखनऊ 139950 रुपए
पटना 139850 रुपए
अलीगढ़ 139950 रुपए
मेरठ 139950 रुपए
अयोध्या 139950 रुपए
कानपुर 139950 रुपए
मथुरा 139950 रुपए
आगरा 139950 रुपए
गोरखपुर 139950 रुपए
वाराणसी 139950 रुपए
गाजियाबाद 139950 रुपए
नोएडा 139950 रुपए
गुरुग्राम 139950 रुपए
चंडीगढ़ 139950 रुपए
गुवाहाटी 139800 रुपए
भोपाल 139850 रुपए
इंदौर 139850 रुपए
अहमदाबाद 139850 रुपए

आज चांदी का कितनी गिरी?

सोना के साथ- साथ आज MCX पर चांदी का भाव भी 0.94% गिर गया है. चांदी 1737 रुपए गिरावट के साथ 1,82,788 रुपए प्रति किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 184525 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,83,290 रुपए किलो हो गई है.

चांदी की ताजा रेट लिस्ट-

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,00,000 रुपए
मुंबई 2,00,000 रुपए
कोलकाता 2,00,000 रुपए
चेन्नई 2,00,000 रुपए
पटना 2,00,000 रुपए
लखनऊ 2,00,000 रुपए
कानपुर 2,00,000 रुपए
वाराणसी 2,00,000 रुपए
गाजियाबाद 2,00,000 रुपए
नोएडा 2,00,000 रुपए
गुरुग्राम 2,00,000 रुपए
चंडीगढ़ 2,00,000 रुपए
जयपुर 2,00,000 रुपए
लुधियाना 2,00,000 रुपए
गुवाहाटी 2,00,000 रुपए
भोपाल 2,00,000 रुपए
अहमदाबाद 2,00,000 रुपए

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज, 12 नवंबर को सोने की कीमत 3,984.40 डॉलर प्रति औंस पर है तो वहीं, चांदी 51.43 डॉलर प्रति औंस पर नजर आ रही है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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