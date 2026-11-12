भाई दूज के बाद दाम हुए धड़ाम, जानें 12 नवंबर को सोना- चांदी का ताजा रेट

त्योहारों का मौसम लगभग जा चुका है. अब सिर्फ छठ पूजा ही सेलिब्रेट करना बचा है, जिसमें सोना और चांदी खरीदने की कोई परंपरा नहीं है. लेकिन त्योहार खत्म होने के साथ- साथ शादियों का सीजन आ गया है. भाई दूज के दिन से ही गलियों से हल्दी की खुशबू और शहनाईयों की आवाज सुनाई देने लगी है. ऐसे में सोना और चांदी खरीदने का दौर एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. श

शादी के इस सीजन मे सोना और चांदी कितने सस्ते या महंगे हुए हैं, इसके बारे में लोग रोज ही पता करते हैं. यहां से आप आज के सोना- चांदी के ताजा रेट देख सकते हैं. वैसे खुशी की बात है कि आज, गुरुवार को सोना और चांदी, दोनों ही सस्ती हुई है.

आज सोना कितना सस्ता हुआ?

MCX पर आज 24 कैरेट सोने का भाव 0.46% गिर गया है. मतलब सोना आज 641 रुपए गिरावट के साथ 1,39,075 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. पिछले कारोबारी दिन 1,39,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

सोने का ताजा रेट लिस्ट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 139950 रुपए मुंबई 139800 रुपए कोलकाता 139800 रुपए चेन्नई 139800 रुपए लखनऊ 139950 रुपए पटना 139850 रुपए अलीगढ़ 139950 रुपए मेरठ 139950 रुपए अयोध्या 139950 रुपए कानपुर 139950 रुपए मथुरा 139950 रुपए आगरा 139950 रुपए गोरखपुर 139950 रुपए वाराणसी 139950 रुपए गाजियाबाद 139950 रुपए नोएडा 139950 रुपए गुरुग्राम 139950 रुपए चंडीगढ़ 139950 रुपए गुवाहाटी 139800 रुपए भोपाल 139850 रुपए इंदौर 139850 रुपए अहमदाबाद 139850 रुपए

आज चांदी का कितनी गिरी?

सोना के साथ- साथ आज MCX पर चांदी का भाव भी 0.94% गिर गया है. चांदी 1737 रुपए गिरावट के साथ 1,82,788 रुपए प्रति किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 184525 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,83,290 रुपए किलो हो गई है.

चांदी की ताजा रेट लिस्ट-

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज, 12 नवंबर को सोने की कीमत 3,984.40 डॉलर प्रति औंस पर है तो वहीं, चांदी 51.43 डॉलर प्रति औंस पर नजर आ रही है.

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