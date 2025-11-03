इस हफ्ते बैंक चार दिन लगातार रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस हफ्ते बैंक चार दिन लगातार रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday: देशभर में बैंक 3-9 नवंबर के बीच बैंक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक रिलेटेड किसी जरूरी काम को निपटाने से पहले छुट्टियों के बारे में पहले ही पता कर लें. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

Bank Holiday: आज से नया हफ्ता शुरू हो रहा है और इस हफ्ते चार दिन बैंक लगातार बंद रहेंगे. 3-9 नवंबर के बीच बैंक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, त्योहारों के चलते इस हफ्ते बैंक देश के कुछ हिस्सों में चार दिन बंद रहेंगे.

आमतौर पर बैंक लोकल और रीजनल त्योहारों के मौकों पर बंद रहते हैं, जो भिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं.  इन छुट्टियों के अलावा बैंक  रविवार और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस हफ्ते बैंक से जुड़े अपने किसी जरूरी काम को निपटाना चाहते हैं, तो छुट्टियों के बारे में पहले ही पता कर लें. 

कब-कब रहेगी छुट्टी? 

  • 5 नवंबर (बुधवार) — गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के मौके पर आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.
  • 6 नवंबर (गुरुवार) — बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के कारण पटना में बैंक बंद रहेंगे. शिलांग में भी नोंगक्रेम नृत्य के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी.यह पांच दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक नृत्य करते हैं. इसमें बकरे की भी बलि दी जाती है. 
  • 7 नवंबर (शुक्रवार) — वांगला उत्सव के उपलक्ष्य में शिलांग में सभी बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आदिवासी लोग सालजोंग या सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं.
  • 8 नवंबर (शनिवार) - बेंगलुरु में कनकदास जयंती मनाई जाएगी इसलिए इस दिनबैंक बंद रहेंगे. यह दिन कवि और समाज सुधारक श्री कनकदास को समर्पित है. 

ऑनलाइन सर्विसेज रहेंगी चालू

बैंक भले ही बंद हो, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी. यानी कि आप ATM, UPI, नेट बैंकिंग के जरिए पैसों का लेनदेन का पेमेंट वगैरह कर सकेंगे. 

 

Published at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
