हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या NSDL पर लगा है आपका भी दांव? इस वजह से खास है आपका दिन, शेयरों में दिख सकती है हलचल

क्या NSDL पर लगा है आपका भी दांव? इस वजह से खास है आपका दिन, शेयरों में दिख सकती है हलचल

 National Securities Depository Ltd: NSDL के शेयरों का 1 महीने का लॉक-इन पीरियड आज खत्म हो रहा है. क-इन पीरियड के हटने से NSDL के 75 लाख शेयर ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

National Securities Depository Ltd: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयर सोमवार, 3 नवंबर को फोकस में रहेंगे क्योंकि इसका तीन महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म हो रहा है. इससे आज शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है. नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के मुताबिक, लॉक-इन पीरियड के हटने से NSDL के 75 लाख शेयर ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे, जो टोटल इक्विटी का 4 परसेंट हिस्सा है. शुक्रवार को बंद भाव के आधार पर ये शेयर्स 868 करोड़ रुपये के हैं.

क्या होता है लॉक-इन पीरियड? 

लॉक इन पीरियड सेबी द्वारा तय किया जाता है. इस दौरान आप अपने शेयर बेच नहीं सकते हैं. इसका मकसद लंबे समय तक निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सके. लॉक-इन खत्म होने के बाद निवेशक बिना किसी पेनाल्टी के निवेश से अपना पैसा लगा सकते हैं या शेयर को बेच सकते हैं. 

30 जुलाई को खुला था आईपीओ

देश की डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी NSDL के शेयरों की लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज पर हुई थी. NSDL का आईपीओ 30 जुलाई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 1 अगस्त 2025 को इश्यू क्लोज हुआ. 4 अगस्त 2025 को शेयर अलॉट किए गए थे. आईपीओ का प्राइस बैंड 760-800 रुपये के बीच तय किया गया था. फिलहाल इसके शेयर आईपीओ प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे हैं.

इनका भी लॉक-इन पीरियड हो रहा खत्म 

आज NSDL के साथ-साथ श्री लोटस डेवलपर्स और एमएंडबी इंजीनियरिंग के शेयर का भी तीन महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म हो रहा है. श्री लोटस डेवलपर्स के लगभग 79 लाख शेयर आज ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू करीब 144 करोड़ रुपये है. एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड के करीब 38 लाख शेयर भी आज से बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे. इनका बाजार मूल्य करीब 172 करोड़ रुपये के बराबर है.

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 03 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Tags :
NSDL National Securities Depository Ltd NSDL Shares NSDL Lock In Period
