गोवर्धन पूजा में बैंक जाने का है प्लान? पहले जान लें किन शहरों में है आज अवकाश

Bank holidays October 2025: देश के कई बैंकों में बुधवार, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा को लेकर छुट्टियों की घोषणा की गई है. साथ ही दिवाली बलिप्रतिपदा को लेकर आज शेयर मार्केट भी बंद रहेंगे. अहमदाबाद, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में आज गोवर्धन पूजा को लेकर छुट्टी का ऐलान किया गया है.

अगर, आज आप बैंक जाने का विचार कर रहे है तो, आपको अपने शहर के बैंकों की छुट्टी की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए. ताकि, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. साथ ही आगामी, छुट्टियों की लिस्ट भी नीचे दी गई है.

गोवर्धन पूजा को लेकर आज है बैंकों की छुट्टी (22 अक्टूबर )

गोवर्धन पूजा और दिवाली बलिप्रतिपदा को लेकर आज अहमदाबाद, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे. अगर, आप इन शहरों में रहते है तो, आपको आज बैंक जाना से बचना चाहिए.

आगामी छुट्टियों की लिस्ट

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कई शहरों में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. 23 अक्टूबर को अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा जैसे त्योहारों को लेकर बंद रहेंगे. इसके बाद 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार और 26 अक्टूबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी होगी.

इसके साथ ही, 27 अक्टूबर को कोलकाता, पटना और रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर बैंकों में अवकाश की घोषणा की गई हैं. वहीं, 28 अक्टूबर को पटना और रांची में छठ पूजा को लेकर बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. महीने के आखिरी दिन यानी, 31 अक्टूबर को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बैंक में कामकाज नहीं होंगे. आने वाले दिनों में बैंकों की बहुत सी छुट्टियां है, ऐसे में सलाह दी जाती है, कि अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो, आप इसे समय रहते निपटा लें.

आरबीआई के द्वारा बैंकों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उत्सवों के अवसर पर छुट्टियों की घोषणा की जाती है. साथ ही राज्यों के द्वारा भी विशेष अवसरों पर भी छुट्टियों का ऐलान किया जाता है. हालांकि, राज्यों को इसकी जानकारी आरबीआई को पहले ही उपलब्ध करवानी होती है.

