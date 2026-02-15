Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Bank Holidays Next Week India: अगर आप आने वाले सप्ताह में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पूरे साल की बैंक हॉलिडे लिस्ट पहले की जारी कर देता हैं.

जिसमें यह साफ बताया जाता है कि किस दिन और किस शहर में किस वजह से बैंक बंद करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में बिना जानकारी के बैंक ब्रांच जाने से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है. साथ ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं.

अगले हफ्ते की बात करें तो कुल 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. अगर आप किसी भी तरह का लेन-देन, चेक क्लियरेंस या अन्य काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपनी प्लानिंग करें. आइए जानते हैं, अगले सप्ताह कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहने वाले हैं....

18 और 19 फरवरी को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक

अगर आप 18 या 19 फरवरी को बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि इन दोनों दिनों में छुट्टियां पूरे देश में नहीं बल्कि चुनिंदा राज्यों में रहेंगी. 18 फरवरी को केवल सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे. जहां लोसार त्योहार के कारण शाखाएं नहीं खुलेंगी, जबकि बाकी राज्यों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा.

इसके अगले दिन यानी 19 फरवरी को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. लेकिन देश के अन्य हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. इसलिए अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो, इस दिन बैंक जाने से आपको बचना चाहिए.

20 और 22 फरवरी को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

हफ्ते के आगे के दिनों में भी कुछ राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. जबकि देश के बाकी हिस्सों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा.

वहीं 22 फरवरी को रविवार होने के कारण पूरे देश में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में इन तारीखों पर अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम हैं तो, उसे पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: पैसे तैयार रखें! इस सप्ताह आ रहे हैं इन कंपनियों के IPO, जानिए प्राइस बैंड और GMP की पूरी डिटेल