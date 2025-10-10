करवा चौथ पर बैंक खुले है या बंद? जानें से पहले देखें RBI की छुट्टियों की लिस्ट
10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाई जा रही है. इस महीनें त्योहारों की भरमार हैं. आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में दीवाली, धनतेरस और छठ महापर्व मनाया जाऐगा. ऐसे में बैंक जाने से पहले देखें हॉलिडे लिस्ट.
Karva Chauth Bank Holiday: त्योहारी सीजन अपने पीक पर है. पिछले दिनों ही दुर्गापूजा और दशहरा का पर्व मनाया गया है. शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ मनाई जा रही है. इस पूरे महीनें ही त्योहारों की भरमार हैं. आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में दीवाली, धनतेरस और छठ महापर्व मनाया जाऐगा. ऐसे में बैंकों में भी छुट्टियां होगी. अगर आप अपने बैंक से संबंधित किसी काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपको बैंक से खाली हाथ ना लौटना पड़े.
करवा चौथ और राज्य की छुट्टी
करवा चौथ को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की है. इसके अलावा लगभग पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे. अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते है और आज बैंक जाने की सोच रहें हैं तो आज आपको बैंक जाने से बचना चाहिए. आरबीआई के द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार देश के अन्य राज्यों के बैंकों में सामान्य रुप से कामकाज जारी रहेगा.
देखें अक्टूबर महीने की हॉलिडे लिस्ट
बैंक हॉलिडे की बात करें तो, 10 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. 18 अक्टूबर को बिहू पर्व को लेकर असम में छुट्टी की घोषणा की गई है. 20 अक्टूबर को दीवाली के शुभ अवसर पर लगभग पूरे देश के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा को लेकर सिक्किम, मणिपुर, उडीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे.
27 और 28 अक्टूबर को छठ पर्व को लेकर बिहार, झारखंड में छुट्टी है. पश्चिम बंगाल में छठ को लेकर केवल 27 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे. वहीं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर गुजरात राज्य में बैंक बंद रहेंगे.
आरबीआई के जारी वार्षिक कैलेंडर से इस बात की जानकारी मिलती है कि, किस दिन और कौन-कौन से राज्य में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी विशेष छुट्टियों की घोषणा की जाती हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें आरबीआई से अनुमित लेनी होती हैं.
यह भी पढ़ें: Silver Investment: त्योहारी सीजन में चमकी चांदी! निवेशकों को दिया तगड़ा रिटर्न
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL