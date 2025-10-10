Silver Investment: त्योहारी सीजन में चमकी चांदी! निवेशकों को दिया तगड़ा रिटर्न

Silver Price India: त्योहारी सीजन से पहले सोने के साथ-साथ चांदी के भी तेवर तेज हो गए है. गुरुवार को भारतीय घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची थी और इसकी कीमतें 1,53,388 रुपए हो गए थे. भारतीय बाजार के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी चांदी की कीमतों में तेजी रही थी. चांदी इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार 50 डॉलर प्रति ओंस के पार पहुंच गई थी. इंडस्ट्रीयल डिमांड होने की वजह से सफेद धातु की कीमतें आसमान को छू रही है.

चांदी की कीमतों में अचानक से क्यों आई तेजी?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है, प्रोडक्शन में कमी और इंडस्ट्रीयल डिमांड ने चांदी की कीमतों में तेजी लाने का काम किया है. साथ ही वैश्विक स्तर पर चल रही परेशानियों ने भी चांदी के दाम बढ़ाने में अपना योगदान दिया हैं. हालांकि शुक्रवार को देश के वायदा बाजार में चांदी अपने ऑल टाइम हाई कीमत से नीचे आ गई. त्योहारी सीजन में दीवाली पर चांदी की खरीद से इसकी कीमतों में उछाल की उम्मीद की जा रही है. वहीं बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस सफेद धातु की कीमत तेज बनी रहेगी.

साथ ही चांदी की मांग अलग-अलग उद्योगों में तेजी के साथ बढ़ रही है. अपनी क्वालिटी के कारण सौर पैनलों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, मेडिकल के अलावा कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. भारतीय बाजार में यह दूसरी सबसे बड़ी असेट बनी हुई हैं. चांदी ने साल 2025 में 80 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है.

शुक्रवार को MCX पर चांदी की चाल

शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत प्रति किलो 148499 रुपए पर खुली. गुरुवार को चांदी 146324 रुपए पर बंद हुआ था. 11 :06 बजे, 5 दिसंबर को एक्सपायरी वाले सिल्वर वायदा 81 रुपए की बढ़त के साथ 146405 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा था.

