हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Alert: 5 नवंबर को इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की लिस्ट

अगर आप बुधवार, 5 नवंबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको बैंक हॉलिडे के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. वरना ऐसा हो सकता है कि, आप बैंक शाखा जाएं और वह बंद हो.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

5 November Bank Holiday: नवंबर महीने में भी बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. पिछले महीने त्योहारी सीजन में बैंक कई मौकों पर बंद थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा बैंक हॉलिडे की लिस्ट पहले ही जारी कर दी जाती हैं. अगर आप बुधवार, 5 नवंबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको बैंक हॉलिडे के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. वरना ऐसा हो सकता है कि, आप बैंक शाखा जाएं और वह बंद हो.

ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. कल बैंक जाने से पहले जान लें, आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं. आरबीआई के द्वारा अलग-अलग राज्यों में छुट्टी की घोषणा की जाती है. राज्यों के विशेष अनुरोध पर भी आरबीआई बैंक की छुट्टियां घोषित करता है.

5 नवंबर को क्यों बंद है बैंक?

आरबीआई के द्वारा गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर 5 नवंबर को देश के विभिन्न शहरों में बैंकों में छुट्टियों की घोषणा की गई है. इसके साथ ही कल पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाएगा. इन पर्व का भारत में बहुत महत्व है. सिख समुदाय के लोग गुरुनानक देव जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते है.

किन शहरों में रहेगी बैंक की छुट्टी?

प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिका को लेकर बुधवार को चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, भोपाल, रांची, देहरादून, जम्मू, हैदराबाद और अन्य शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी बैंकों की छुट्टी रहेगी.

आरबीआई करता हैं छुट्टियों की लिस्ट जारी

आरबीआई के द्वारा बैंक हॉलिडे को लेकर छुट्टियों की घोषणा की जाती है. आरबीआई इसके लिए कैलेंडर जारी करता है. जिसमें बैंक हॉलिडे से संबंधित सारी जानकारी होती है. नेशनल हॉलिडे के अलावा आरबीआई राज्यों की विशेष मांग पर भी बैंक में छुट्टियों का ऐलान करती है. 

Published at : 04 Nov 2025 11:57 AM (IST)
