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हिंदी न्यूज़बिजनेससितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?

सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?

सितंबर के महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, इस हफ्ते में देशभर के कई बैंकों की तीन दिन लगातार छुट्टी है. आइये बताते हैं कब है इन बैंकों की छुट्टी और क्यो?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Sep 2026 11:56 PM (IST)
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बैंक हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है. लगभग हर दिन बैंकों में किसी ना किसी को काम होता ही है. लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते में बैंक तीन दिन बंद रहने वाले हैं. सितंबर का दूसरा हफ्ता यानी 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच बैंक तीन दिन बंद रहने वाले हैं. तो आइये बताते हैं किन तीन दिन बैंक बंद रहेंगें और इसके पीछे क्या वजह है.

कब- कब खुले रहेंगे बैंक?
अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो सितंबर के दूसरे हफ्ते की बैंक छुट्टियों की जानकारी आपके लिए जरूरी है. 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026 के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे. 7 से 10 सितंबर यानी सोमवार से गुरुवार तक देश में RBI के कैलेंडर के अनुसार कोई बड़ा राष्ट्रीय या क्षेत्रीय बैंक अवकाश नहीं है. इसलिए ज्यादातर जगहों पर इन दिनों बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी.

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इन तीन दिन बंद रहेंगे बैंक
सितंबर के दूसरे हफ्ते में 11, 12 और 13 सितंबर को बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. 11 सितंबर, शुक्रवार को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में बैंक शाखाएं स्थानीय चुनाव के कारण बंद रहेंगी. ये छुट्टी पूरे राजस्थान या देश के सभी शहरों में लागू नहीं होगी. इसके अलावा, 11 सितंबर को बैंक यूनियनों की हड़ताल का भी ऐलान किया गया है, जिससे कुछ बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

तो वहीं 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार है, ऐसे में इन दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे. 12 सितंबर को सितंबर का दूसरा शनिवार है, इस वजह सेशनिवार को भी बैंक बंद रहने वाले हैं.

ये सुविधाएं रहेंग चालू
बता दें कि ग्राहकों को यदि बैंक शाखा में कोई काम है तो इन तीन दिनों ना जाए. हालांकि, UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं आम तौर पर उपलब्ध रहती हैं, इसलिए जरूरी डिजिटल लेनदेन किए जा सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Sep 2026 11:56 PM (IST)
Tags :
Bank Holiday September Bank Holiday
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