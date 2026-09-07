आपके सिलेंडर में है अमेरिका की गैस, देश में US से आ रही 50% LPG

भारत में फरवरी के बाद से LPG को लेकर काफी कश्मकश रही है. कुछ समय सब ठीक चला लेकिन जैसे ही ईरान- यूएस के युद्ध के होर्मुज ब्लॉक हुआ और वहां से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, तब देश में तेज- गैस की काफी कमी देखी गई. जिसके बाद इससे बचने के लिए सरकार ने अब अमेरिका पर LPG गैस को लकेर निर्भरता बढ़ा दी है. जिसके चलते अगस्त में भारत के LPG आयात में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बना रहा.

हालांकि, इस दौरान खाड़ी देशों से LPG की सप्लाई में तेज बढ़ोतरी हुई. ये जानकारी Kpler और पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालाइसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों से सामने आई है.

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कितना रहा कुल LPG आयात?

Kpler के मुताबिक अगस्त में भारत का कुल LPG आयात जुलाई के मुकाबले 14.5% बढ़ा. इस दौरान खाड़ी देशों से आने वाली LPG की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई. इसके कारण भारत के कुल LPG आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी जुलाई के 16.4% से बढ़कर अगस्त में 29.7% हो गई.

अमेरिका बना सबसे बड़ा सप्लायर

खाड़ी देशों से सप्लाई बढ़ने के बावजूद अमेरिका भारत के LPG आयात में सबसे आगे रहा. अगस्त में अमेरिका से भारत को 7,24,150 टन LPG मिली. हालांकि, ये जुलाई के मुकाबले 25.8% कम है. फिर भी भारत के कुल LPG आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा रही.

UAE से सबसे ज्यादा बढ़ी सप्लाई

खाड़ी देशों में UAE से LPG की सप्लाई सबसे ज्यादा बढ़ी. अगस्त में UAE ने भारत को 1,98,860 टन LPG भेजी, जो जुलाई के मुकाबले 94.9% ज्यादा है. वहीं, कुवैत से LPG आयात जुलाई के 44,230 टन से बढ़कर अगस्त में 1,14,580 टन हो गया. कतर से भी सप्लाई बढ़ी. वहां से भारत को अगस्त में 65,400 टन LPG मिली, जबकि जुलाई में ये मात्रा सिर्फ 19,320 टन थी.

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अगस्त में बढ़ी LPG की खपत

बता दें कि अगस्त में भारत में LPG की खपत भी बढ़ी है. LPG की मांग जुलाई के मुकाबले 3.2% बढ़कर 24.2 लाख टन हो गई. ये पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा खपत है. हालांकि, पिछले साल अगस्त की तुलना में LPG की मांग अभी भी 16% कम रही.