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हिंदी न्यूज़बिजनेसअलर्ट! कल से 3 दिन लगातार बैंक रहेंगे बंद, ऐसे निपटाए अपने जरूरी काम

अलर्ट! कल से 3 दिन लगातार बैंक रहेंगे बंद, ऐसे निपटाए अपने जरूरी काम

कल यानी 11 सितंबर से लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं, जिससे बैंक से जुड़ा आपका काम प्रभावित हो सकता है. ऐसे में आइये बताते हैं कि क्या- क्या काम हो सकते हैं और क्या नहीं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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यदि आपका काम अक्सर बैंक से जुड़ा हुआ रहता है या आने वाले दिनों में आप बैंक जाकर कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे पहले ये खबर जरूर पढ़ लीजिए. क्योंकि कल यानी 11 सितंबर से लगातार तीन दिनों तक देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं. इससे बैंक से जुड़ा हर काम रुक जाएगा. इसकी घोषणा भी अब खुद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कर दी है.

SBI ने जारी की एडवाइजरी
दरअसल 11 सितंबर की छुट्टी को लेकर अब SBI ने भी एक एडवायजरी जारी कर दी है. क्योंकि इस दिन देशभर के तमाम बैंक संगठन और कर्मचारी हड़ताल पर बैठने वाले हैं, जिसके चलते कल बैंक बंद रहने वाले हैं. इसे लेकर ही SBI न भी एडवायजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे. हालांकि बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि ऑनलाइन सुविधाएं और सर्विसेज के साथ ही एटीएम सुविधा भी चालू रहेंगी.

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लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक
11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं. तो वहीं इसके बाद के दो दिन यानी 12 सितंबर को सेकंड सैटरडे है, जिसके कारण बैंकों का अवकाश रहेगा. तो वहीं 13 सितंबर को रविवार का अवकाश रहने वाला है. ऐसे में लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. जिससे ग्राहकों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैसे निपटेगा जरूरी काम?
यदि आपको इन तीनों दिनों में बैंक शाखा से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो वो इन तीन दिनों में नहीं हो पाएगा. ऐसे में आप शाखा तक जाना एवॉइड ही करें. हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए होने वाले काम सुचारू रूप से चलेंगे. इसके अलावा कैश निकालने की सुविधा एटीएम पर सुचारू रूप से चलती रहेगी. तो वहीं यूपीआई से जुड़े काम भी हमशा की तरह ही शुरू रहने वाले हैं.

बता दें कि यदि एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो इन तीन दिनों में कैश डिपॉजिट नहीं हो पाएगा. ऐसे में यदि आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो आप पहले से ही कैश ज्यादा निकालकर रख सकते है. यदि इसके बाद भी आपको किसी भी सुविधा में परेशानी आ रही है तो आप अपने बैंक के कस्टमर सर्विस पर बात कर सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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