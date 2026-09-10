सातवें आसमान पर प्याज की कीमत, एक-एक किलो का रेट 60-70 रुपये

देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है, दूध, तेल, चीनी आदि के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी बीच अब प्याज ने भी अपनी कीमतों से लोगों रुलाना शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें हाल ही में तेजी से बढ़ रही हैं. फिलहाल महाराष्ट्र में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये 70 रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई है.

मुंबई-पुणे में भी महंगी हुई प्याज

जहां मुंबई में एक किलो प्याज की कीमत 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई है. तो वहीं पुणे में भी खुदरा प्याज के दाम 60 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो हो गए हैं. महाराष्ट्र प्याज क हब कहलाता है ऐसे में यदि यहां पर ही प्याज के दाम इस कदर बढ़ेंगे तो देश के अन्य राज्यों में तो इसके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे.

ये भी पढ़ें: 5 साल में जब डब्बा बनेगा iPhone फोल्ड! 3 लाख म्यूचुअल फंड में कितना कमाकर देंगे?

क्यों बढ़ रहे प्याज के दाम?

प्याज की कीमतों में अचानक से हुई बढ़ोतरी की प्रमुख वजह है, इसकी आवक का कम होना. दरअसल नासिक, अहिल्यानगर, पुणे और सोलापुर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा मात्रा में प्याज उगाई जाती है, ऐसे में यहां से ही प्याज की सप्लाई कम होगी तो दामों में इजाफा तो देखा जाएगा.

देश की सबसे बड़ी मंडी नासिक की लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जहां पर अच्छी क्वालिटी वाले प्याज की कीमत थोक में 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. जबकि कम क्वालिटी वाले प्याज लगभग 45 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं.

इस बारे में बात करते हुए लासलगांव APMC के एक सदस्य ने कहा है कि, 'ये पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा थोक कीमत है. अगले महीने तक कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है, जब तक कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज आना शुरू न हो जाए, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं.'

ये भी पढ़ें: दूध की फिर बढ़ी कीमत, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा पैसा; जानें मामला

कितने बढ़े प्याज के दाम?

होलसेल ट्रेडर नितिन पारेक के मुताबिक मुंबई में रिटेल प्याज की कीमतों में पिछले एक महीने में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अच्छी क्वालिटी वाले प्याज के दाम होलसेल में 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, जबकि कम अच्छी क्वालिटी वाले प्याज थोक में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं. तो वहीं पुणे में खुदरा प्याज की कीमतें 60-65 रुपये प्रति किलो हो गई है, तो वहीं होलसेल में 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही है.